به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به‌ مناسبت اربعین شهادت علی لاریجانی و فرزند برومندش، نوشت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی باید بدانند که این شهادت‌ها، ملت ما را در مواجهه با دشمنان و دنبال کردن اهداف الهی انقلاب مصمم‌تر خواهد کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

فرارسیدن اربعین شهادت‌ آن روح به حق پیوسته، بنده خدا، مجاهد فی سبیل الله، خدمتگزار بی‌ادعا و پیرو راستین ولایت، شهید والامقام دکتر علی لاریجانی (دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، مشاور عالی مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) و فرزند برومندش دکتر مرتضی لاریجانی را گرامی می‌دارم.

آن عزیز سفرکرده که عمر پربارش تجسمی از حکمت، تدبیر و وفاداری به اهداف عالی انقلاب اسلامی بود، پاداش مجاهدت‌های خود را با شهادت به دست پلیدترین دشمنان بشریت، یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی دریافت کرد.

دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی باید بدانند که این شهادت‌ها، ملت ما را در مواجهه با دشمنان و دنبال کردن اهداف الهی انقلاب مصمم‌تر خواهد کرد.

دکتر علی لاریجانی شخصیتی کم‌نظیر بود با هوشی سرشار و نگاهی عمیق و تجربه‌های گرانسنگ سالیان متمادی کار اجرایی و تقنینی؛ در کنار اخلاق کریمانه و رفتار مؤمنانه و سلوک اهل طریق و دلبستگی تمام به انقلاب و ارزش‌های عظیم آن و عشق به امام راحل قدس الله نفسه الزکیة و قائد عظیم الشأن شهید آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره).

آن روح بلند قدرش مجهول ماند و بلکه با جفای عده‌ای با قلب شکسته به لقاء پروردگار خویش شتافت و ما مانده‌ایم با حسرتی جانکاه.

«أَللّٰهُمَّ اخْتِمْ لَِنا بِالسَّعَادَةِ فِیمَنْ خَتَمْتَ وَ ارزُقنَا الشَهَادَةَ فِیمَنْ رَزَقْتَ.»

امیدوارم تجلیل از مقام این شهید عزیز و فرزند برومندش، پاسداشتی بر خون شهیدان راه حق، استقلال، آزادی و حاکمیّت الله باشد.

و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین