واکنش نبیه بری به موضع گیری خصمانه رئیس جمهور لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در واکنش به موضع گیری روز گذشته جوزف عون رئیس جمهور این کشور مبنی بر ضرورت آتش بس و توقف حملات قبل از مذاکرات با تل آویو گفت: از رئیس جمهور بپرسید. آیا امروزه آتش بسی وجود دارد؟

وی اضافه کرد: همه چیز متوقف شده و هیچ بحثی در خصوص هیچ چیزی قبل از آتش بس انجام نمی شود.

جوزف عون روز گذشته علیه حزب الله لبنان و پاسخ رزمندگان این کشور به تجاوزات رژیم صهیونیستی انتقاد کرده بود. وی مدعی شد که مذاکره با دشمن صهیونیستی بدون اجماع ملی به معنی خیانت نیست.