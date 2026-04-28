رسوایی جنجالی نظامیان صهیونیست در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد که رسوایی سرقت اموال شهروندان لبنانی در جنوب این کشور توسط نظامیان صهیونیست جنجال برانگیز شده است.

در همین رابطه ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی برای عوام فریبی و انحراف افکار عمومی از این رسوایی دستور تقویت حضور پلیس نظامی در مناطق مرزی را صادر کرده است.

این نخستین باری نیست که نظامیان صهیونیست دست به دزدی و سرقت می زنند به طوری که در جنگ غزه نیز این عناصر تروریست خانه های فلسطینی ها را غارت می کردند.

هاآرتص در گزارشی به نقل از نظامیان صهیونیست نوشته بود، سرقت موتور، تلویزیون، تابلوهای هنری و فرش تبدیل به یک صحنه تکراری در جنوب لبنان شده است. آنها علنا اموال سرقتی را بار خودروهای خود می کنند.