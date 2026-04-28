  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

وصول مطالبات شهرداری شهرکرد از اولویت اصلی مدیریت شهری در سال جاری است

شهرکرد-رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: وصول مطالبات شهرداری از دستگاه‌ها و نهایی شدن طرح تفصیلی، اولویت اصلی مدیریت شهری در سال ۱۴۰۵ است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءالله ایزدی با نگاهی به افق اقتصادی سال ۱۴۰۵، به تبیین راهکارهای تقویت بنیه مالی شهرداری پرداخت و اظهار داشت:برای اینکه پروژه‌های عمرانی شهر با تأخیر مواجه نشوند و در پرداخت حقوق و مطالبات شهری دچار وقفه نشویم، باید به‌طور متمرکز پیگیر وصول مطالبات شهرداری از سایر ادارات، به‌ویژه در حوزه‌های مالی و ملکی از اداره راه و شهرسازی باشیم.

وی نهایی شدن طرح تفصیلی را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای رونق بخشیدن به حوزه شهرسازی دانست و افزود:تلاش ما این است که با پیگیری تشکیل منظم و سریع‌تر جلسات کمیسیون ماده ۵ و کمیته امور زیربنایی،فرآیند تغییر کاربری‌ها و تعاملات شهرسازی با مردم تسهیل شود تا در این شرایط اقتصادی، پروژه‌های شهر معطل نمانده و با درایت و هم‌اندیشی به پیش بروند.

رئیس شورای شهر در بخش پایانی سخنان خود، به اهمیت شناسایی نخبگان اشاره کرد و گفت:از اعضای محترم شورا تقاضا دارم نخبگان و چهره‌های موفق در عرصه‌های علمی، پژوهشی، کارآفرینی، قرآنی، ورزشی و امور خیریه در مجموعه مدیریت شهری را جهت معرفی به بنیاد نخبگان شناسایی نموده تا رزومه این عزیزان به همراه مستندات، جهت اقدامات بعدی ارسال گردد.

کد مطلب 6813813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

