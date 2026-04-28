وصول مطالبات شهرداری شهرکرد از اولویت اصلی مدیریت شهری در سال جاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءالله ایزدی با نگاهی به افق اقتصادی سال ۱۴۰۵، به تبیین راهکارهای تقویت بنیه مالی شهرداری پرداخت و اظهار داشت:برای اینکه پروژههای عمرانی شهر با تأخیر مواجه نشوند و در پرداخت حقوق و مطالبات شهری دچار وقفه نشویم، باید بهطور متمرکز پیگیر وصول مطالبات شهرداری از سایر ادارات، بهویژه در حوزههای مالی و ملکی از اداره راه و شهرسازی باشیم.
وی نهایی شدن طرح تفصیلی را یکی از مهمترین ابزارها برای رونق بخشیدن به حوزه شهرسازی دانست و افزود:تلاش ما این است که با پیگیری تشکیل منظم و سریعتر جلسات کمیسیون ماده ۵ و کمیته امور زیربنایی،فرآیند تغییر کاربریها و تعاملات شهرسازی با مردم تسهیل شود تا در این شرایط اقتصادی، پروژههای شهر معطل نمانده و با درایت و هماندیشی به پیش بروند.
رئیس شورای شهر در بخش پایانی سخنان خود، به اهمیت شناسایی نخبگان اشاره کرد و گفت:از اعضای محترم شورا تقاضا دارم نخبگان و چهرههای موفق در عرصههای علمی، پژوهشی، کارآفرینی، قرآنی، ورزشی و امور خیریه در مجموعه مدیریت شهری را جهت معرفی به بنیاد نخبگان شناسایی نموده تا رزومه این عزیزان به همراه مستندات، جهت اقدامات بعدی ارسال گردد.
