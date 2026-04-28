خدمات شهید سلیمانی، از قبل از انقلاب تا جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی، ظهر سهشنبه در مراسم اربعین سرلشکر شهید سلیمانی و شهدای جنگ رمضان با اشاره به اینکه در بین شهدا هم از نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و هم از اقشار مختلف مردم حضور داشت، اظهار کرد: این خود نشان میدهد که همه اقشار مردم، خواهان و مدافع انقلاب، نظام و جمهوری اسلامی هستند.
وی تصریح کرد: مجلس امروز، مجلس شهداست و ارواح مطهرشان ناظر اعمال ما هستند و امید است که ادامهدهنده راهشان باشیم.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) با اشاره به جایگاه رفیع شهدا به ابعاد شخصیتی شهید غلامرضا سلیمانی پرداخت و ایشان را از اصحاب مطمئن ولیفقیه خواند.
سردار افضلی سابقه مجاهدت این شهید را از قبل از انقلاب، دوران سربازی نزد امام، حضور در عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس، چهار سال مبارزه با گروهکهای ضدانقلاب در شمال غرب، خدمات در لرستان، فارس، کرمان، قرارگاه قدس و در نهایت ۶ سال ریاست سازمان بسیج مستضعفین برشمرد.
سردار افضلی، تدوین «سند راهبردی اعتلای بسیج» را یکی از خدمات ماندگار شهید سلیمانی عنوان کرد و یادآور شد: ایشان در دوران حیات خود چهار بار مورد تفقد و رضایت مقام معظم رهبری قرار گرفت.
وی در پایان با طرح این سؤال که «شهدا از ما چه میخواهند؟»، دو نکته را بهعنوان وصیت شهدا برشمرد: اول، توجه ویژه به مردم، خدمترسانی صادقانه و بیمنت به مردمی که ۴۷ سال از انقلاب پاسداری کردهاند و دوم، اتحاد، همدلی و وحدت در برابر توطئههای دشمنان.
