سردار فداء: مقاومت و حضور در میدان لازمه پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فداء، ظهر امروز در مراسم اربعین سرلشکر شهید سلیمانی و شهدای جنگ رمضان با بیان اینکه آمریکاییها دهها سال منابع ایران و کشورهای اسلامی را غارت میکردند، اظهار کرد: امام خمینی (ره) و رهبری انقلاب با هدایت الهی و حضور همهجانبه مردم، شرایطی را رقم زدند که ایران که لقمهای در حلقوم آمریکاییها بود، بیرون آمد.
وی با اشاره به ترویج مفاهیمی مثل استکبارستیزی و آزادگی از سوی انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز حتی در خاک کشورهای غربی نیز انسانهای آزاده در حال مبارزه با سردمداران ظلم هستند.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با یادآوری جنگ تحمیلی و فتنههای مختلف، خاطرنشان کرد: دشمن کمر همت بسته تا درخت انقلاب را از ریشه درآورد.
وی بیان کرد: دشمن حربههای بسیاری به کار بست مردم و مسئولین را از هم جدا کند، اما به فرموده امام راحل و رهبر شهید یک دست الهی در پشتیبانی از انقلاب بوده و امروز هم حامی کشور است.
سردار فداء با تمجید از شخصیت شهید غلامرضا سلیمانی گفت: ایشان از ابتدای انقلاب در سال ۱۳۶۰ وارد میدان شد و سلسلهوار فرماندهی را طی کرد.
وی یادآور شد: شهید سلیمانی در استانهای همجوار ما مثل چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمان رشادتآفرید و لشکر و قرارگاههای قدرتمندی را سازمان داد.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان، تأکید کرد: شهادت بزرگترین سرمایه ما را از ما گرفت، اما پاسخ آن را در انتقام سخت و ماندگاری انقلاب خواهیم دید، دشمن بدند که با شهادت فرماندهان، نهتنها انقلاب تضعیف نمیشود، بلکه شکست بزرگتری در منطقه متحمل خواهد شد.
سردار فداء گفت: لازمه پیروزی، دو چیز است، مقاومت و حضور در میدان.
وی اذعان داشت: در میز مذاکرات هم باید با قدرت و اقتدار وارد شویم و برای غلبه بر دشمن، باید پای ولایت و فرمان رهبری بایستیم.
