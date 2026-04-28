۲۹ هزار و ۴۵۸ نفر در منطقه کاشان در سال گذشته واکسینه شدند

امیرحسین مدبر تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۹ هزار و ۴۵۸ نفر برای واکسیناسیون به مراکز، پایگاه‌ها و خانه های بهداشت دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل مراجعه کرده اند، اظهار کرد: برای آنها ۱۷۳ هزار و ۸۲۸ دوز واکسن تزریق شده است.

وی با اشاره به اینکه در جنگ رمضان نیز سه هزار و ۲۲۱ نفر از منطقه کاشان و آران و بیدگل برای واکسیناسیون مراجعه کرده اند، ابراز کرد: برای این افراد در این مدت شش هزار و ۹۷۹ دوز واکسن در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل تزریق شده است.

سرپرست گروه پیشگیری بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه در مدت جنگ رمضان ۵۷۱ کودک جهت واکسیناسیون مراجعه نکرده بودند، تصریح کرد: در زمان آتش بس تعداد زیادی از این کودکان مراجعه و واکسن خود را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه از همه شهروندان می‌خواهیم در تمام ایام به‌خصوص در بحران‌ها واکسیناسیون خود و کودکانشان را جدی بگیرند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از کودکان واکسن های روتین را دریافت نمی‌کنند که برای مثال در چند سال اخیر ۴۵۰ کودک در منطقه کاشان این واکسن ها را دریافت نکرده اند.

مدبرتبار با بیان اینکه عدم دریافت واکسن توسط کودکان می‌تواند باعث برگشت بیماری های واگیردار شود، گفت: در کشورهای اطراف ما به دلیل مشکلات متعدد، پوشش واکسیناسیون مناسب نیست و بیماری هایی مثل فلج اطفال و سرخک همچنان شیوع دارد از این رو ممکن است از طریق جابجایی جمعیت این بیماری ها که سالها کشور ما به دلیل واکسیناسیون شیوع آنرا بسیار پایین آورده است، مجددا به کشور برگردد پس لازم است واکسیناسیون توسط خانواده ها جدی گرفته شود.