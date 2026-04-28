به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در اجتماع «موکب تا ثریا» خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی، در ابتدای سخنان خود ضمن ادای احترام به ساحت حضرت ولیعصر (عج) و گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای با بیان اینکه خط مشی صحیح و راهبردها باید براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در پیش گرفته شود، به دانشگاهیان و ملت حاضر گفت: همگی به عنوان بخشی از ملت ایران باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کنیم و در راستای تقویت وحدت و یکپارچگی جامعه تلاش کنیم.

وی با تبیین وظایف دانشگاه‌ها در دوره پساجنگ، بر «ماموریت‌محور بودن» نظام آموزش عالی در همه حوزه‌ها به‌ویژه علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزی تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها باید به‌صورت هدفمند به سمت حل مسائل اساسی کشور حرکت کنند و نقش فعال‌تری در ارتقای رفاه و معیشت مردم و تقویت امور دفاعی و امنیتی داشته باشند.

وی تاکید کرد: در ایران پساجنگ، نقش دانشگاه‌ها مانند پیش از جنگ نیست و وضع پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها نباید مانند قبل از جنگ باشد و در این حوزه‌ها باید پوست اندازی علمی صورت بگیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: استادی که توانسته ۲۰۰ مقاله را به چاپ برساند عملکرد درخشانی داشته است، اما پس از این حرکت، در لبه دانش بایستی منجر به نظریه پردازی شود و همچنین در مسیر حل مسائل کشور نیز حرکت نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوزه علوم انسانی، پس از گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و کسب تجارب فراوان و به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، حضور پرصلابت مردم در خیابان‌ها را «یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت» توصیف کرد و گفت: این نوع حضور مردمی در جهان بی نظیر است و همه کشورهای جهان شگفت‌زده شده‌اند، لذا تجارب قبلی و حضور مردم می تواند به‌عنوان موضوعات در حد نظریات در حوزه علوم انسانی مورد توجه قرار گیرد و در قالب رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها مورد مطالعه و تبیین علمی قرار گیرد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: جنگ تحمیلی در ایران اسلامی جنگ یک طرفه توسط دو رژیم غدار، مکار و خبیث آمریکایی- صهیونیستی شروع شد و یک طرفه آتش بس دادند و یک طرفه ترامپ ملعون با خود مذاکره می‌کند. ایران اسلامی کشوری با تمدن چند هزار ساله است که در دو قرن اخیر هیچ جنگی را آغاز نکرده، اما بارها در معرض جنگ‌های تحمیلی قرار گرفته است، اما ایران اسلامی به این گونه است که در برابر هر متجاوزی که قصد تعرض داشته باشد، واکنشی قاطع نشان می‌دهد و تجربه جنگ تحمیلی ۸ ساله و دیگر جنگ‌های تحمیلی اخیر نشان داده است که ملت ایران در برابر تجاوز، پاسخ محکمی می‌دهد و الان نیز که ترامپ ملعون در این جنگ کم آورده است به صورت یک طرفه آتش بس اعلام می کند.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب درباره «سکوت در میدان مبارزه» تصریح کرد: رهبر عظیم الشان ما، مقام معظم رهبری با هوشمندی کاملی، حتی این واژه آتش بس را در پیامشان با اصطلاح سکوت در میدان مبارزه ذکر می‌کنند. این تعبیر به معنای پایان یافتن درگیری‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد که هنوز در جنگ هستیم و در حال حاضر فعلا سکوتی برقرار شده است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانشگاهیان و ملت ایران، با یادآوری سخن امام شهید مبنی بر اینکه «اگر مشکلی برای کشور پیش بیاید، مردم برای حل مشکلات مبعوث می‌شوند» گفت: امروز ملت ایران با حضور در خیابان ها رسالت خود را به‌خوبی نشان داده و حضور پرصلابتی در صحنه دارند.

رنجبر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی اظهار کرد: وحدت و یکپارچگی مردم نباید خدشه‌دار شود. ممکن است برخی دلسوزان از دیدگاه خود نقدها یا نظراتی را مطرح کنند، اما همه مسئولان و کارگزاران باید مراقب باشند نه یک قدم عقب‌تر و نه یک قدم جلوتر از رهبر معظم انقلاب حرکت نکنند، بلکه با تبعیت کامل از رهنمودها و فرامین ایشان عمل کنند؛ همان مطالبه‌ای که مردم حاضر در صحنه نیز دارند.

وی افزود: همه ما در دانشگاه‌ها باید سه پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را سرلوحه کار خود قرار دهیم و به‌ویژه در آستانه سالروز میلاد امام رضا(ع)، این تبعیت و بیعت را به‌صورت عینی و عملی نشان دهیم.

رنجبر در بخشی دیگر از سخنان خود، به ۴ مولفه کلیدی پیروزی ایران طی این جنگ نابرابر اشاره کرد و گفت: این پیروزی بزرگ با ۴ مولفه و پارامتر کلیدی حاصل شده است، مولفه‌هایی که در این پیروزی بسیار اثرگذار بوده‌اند. نخستین مولفه فرماندهی حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای است که شخصا جنگ را اداره کردند. مولفه دوم توان بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. سوم مولفه مدیریت هوشمندانه رئیس جمهور و دیگر مسئولان کشور است که طی این مدت شاهد بودیم در خصوص نیازهای اساسی مردم هیچ مشکل یا کاستی وجود نداشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه به چهارمین مولفه مهم پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان اشاره و بیان کرد: مولفه چهارم که به نوعی مهم‌ترین مولفه است، حضور جهادی شما مردم در خیابان هاست، این موضوع یک مولفه جدید قدرت است.

رنجبر تصریح کرد: تا این لحظه و تا انتهای این مسیر مهم‌ترین مسأله، وحدت و یکپارچگی شما ملت عزیز و تمام دولت مردان و مسئولین است.

وی افزود: دولت مردان، مجلس، قوه قضائیه و نیروهای مسلح همگی به شکلی یکپارچه و متحد، تحت تدابیر رهبر معظم انقلاب مشغول فعالیت هستند و در میدان نبرد محکم ایستاده‌اند. در سکوتی که در حال حاضر وجود دارد مبارزه ادامه دارد، ما محکم ایستاده‌ایم و همه ما یکپارچه تحت تدابیر رهبر معظم انقلاب هستیم.

وی تاکید کرد: بار دیگر شما مردم ولایتمدار را به حفظ وحدت و یکپارچگی دعوت می‌کنم. انشالله به حول و قوه الهی و به مدد تمامی شهدا از جمله شهدای میناب، فرماندهان، شهدای انقلاب اسلامی و به ویژه خون پرعظمت امام شهید که باعث اتحاد مقدس و حضور مردم شد با این اتحاد پیش برویم و قله عظیم را فتح کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله پیروز نهایی این میدان ملت ایران خواهد بود و همان‌گونه که تاکنون دشمنان را در عرصه‌های مختلف ناکام و تحقیر کرده‌ایم، این روند ادامه خواهد داشت.