به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، سیدمحمود هاشمی در تشریح بسته سیاستی «فرصتها و ظرفیتهای هنری جنگ تحمیلی سوم؛ شناسایی، اولویتبندی و روایتگری راهبردهای هنری» که توسط کمیته علمی – تخصصی هنر مرکز مطالعات، برنامهریزی و تعالی علوم انسانی و هنر معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده است، اظهار کرد: در این بسته، نقشه راه روایی منسجم و دارای اولویتبندی تدارک دیده شده تا حافظه جنگ به اثر هنری، استدلال روایی و مطالبه مؤثر فرهنگی و تمدنی تبدیل شود.
وی توضیح داد: تنظیم این سند فقط اقدامی نظری یا نگارشی نیست؛ بلکه بخشی از یک مداخله ضروری برای تبدیل حافظه جنگ به اثر هنری، تبدیل اثر هنری به استدلال روایی و تبدیل استدلال روایی به مطالبه مؤثر فرهنگی و تمدنی است.
هاشمی افزود: در این بسته به صورت دقیق، علمی و فنی اشاره شده که کدام محورها از حیث هنری، اقناعی، نهادی و راهبردی واجد اولویت بیشتری هستند و چگونه میتوان از یک رخداد تلخ و پرهزینه، پروژه هنری فعال، زنده و انباشته برای تثبیت حق، جبران خسارت معنوی، تعقیب مسئولیت در افکار عمومی جهانی و پاسداشتِ منافع ملی بهره برد.
عضو شورای معاونان دانشگاه آزاد اسلامی، ضرورت تهیه این بسته هنری را عبور از سطح واکنشهای مقطعی و احیاناٌ پراکنده هنری به سوی طراحی یک نقشه راه روایی منسجم و اولویتبندی شده دانست و ادامه داد: تجربه جهانی به روشنی نشان داده است که در منازعات بزرگ صرف حقانیت یک ملت یا صرف وقوع فجایع آشکار به تنهایی تضمین کننده ماندگاری روایت و اقناع افکار عمومی نیست؛ بلکه آنچه تعیین کننده است، توانایی آن ملت در توصیف هنرمندانه واقعه، انتخاب قالبهای روایی مناسب، مستندسازی خلاقانه، تنظیم روایتهای منسجم، توسعه تدریجی دامنه نفوذ هنری و روایتگری مستمر و آیندهنگرانه در مجامع فرهنگی و هنری داخلی، منطقهای و بینالمللی است.
معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: این سند میکوشد از همان آغاز، واقعه را در قالبی هنری بازخوانی کند تا میدان تحلیل از واکنشهای صرفاً سیاسی و رسانهای فراتر رود و به سطحی برسد که در آن هر حمله، هر تهدید، هر مداخله، هر تحریم، هر ترور، هر همکاری منطقهای با مهاجم و هر نقشآفرینی رسانهای مؤثر در جای درست هنری خود بنشیند و در منظومهای منظم از روایتها، آثار و مطالبات قابل روایتگری قرار گیرد و همین منطق، تدوین سند را به یک ضرورت علمی، ملی و راهبردی تبدیل کرده است.
وی گفت: بسته سیاستی کمیته علمی – تخصصی هنر شامل ۱۵ محور راهبردی و اولویت اقناعی از جمله بازنمایی مشروع و منضبط دفاع مقدس و اقتدار ملی به مثابه حلقه پیوند حماسه و حقانیت، روایتگری نقض استقلال سیاسی از مجرای هنرهای مفهومی و روایی، استناد به حق ملت ایران از طریق روایتگری تمدنی و فرهنگی، روایتگری حمله به مدارس، دانشگاهها و اماکن فرهنگی در قالب هنر متعهد و اعتراضی، رویارویی هنری با جنایات بین المللی از سینمای مستند استنادی تا تئاتر دادگاهی، روایتگری مسئولیت رسانههای محرک جنگ، آشوب و خشونت از طریق هنر انتقادی و رسانهای، بازتعریف هویت تمدنی و مسئولیت امنیتی تنگه هرمز از منظر هنر ملی و حماسی، طلب هنری جبران کامل خسارات معنوی و تاریخی از رهگذر اقتصاد هنر مقاومت و آرشیو ملی هنر جنگ تحمیلی سوم و عملیاتی سازی همه این محورها از رهگذر مستندسازی ملی هنری فوری، دقیق و حرفهای است.
به گفته عضو شورای عالی گسترش، آمایش، برنامهریزی و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی، این بسته بزودی برای نهادهای حاکمیتی، علمی، فرهنگی، دیپلماسی و رسانهای ارسال خواهد شد.
