به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله عبدی بحرینی مدیر آموزش و پرورش رودان و رییس ستاد بزرگداشت مقام معلم این شهرستان در هشتمین نشست این ستاد که به منظور برنامه ریزی هفته گرامیداشت مقام معلم برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی رمضان به ویژه دانش آموزان و فرهنگیان گفت: با توجه به ایامی که در آن قرار داریم و ملاحظات خاصی که می بایست در نظر گرفته شود، به منظور ارج نهادن به مقام شایسته معلمان این شهرستان، آیین بزرگداشت مقام شامخ معلم با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در نخستین روز از آغاز هفته معلم در بعدازظهر روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

وی با تاکید بر نقش اثربخش حضور مردم در میادین و تجمعات شبانه به منظور حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح کشور و خنثی‌سازی توطئه های دشمنان اسلام و ایران گفت: ادامه آیین بزرگداشت مقام معلم با حضور بی نظیر فرهنگیان در تجمعات شبانه شهرستان برگزار و در این مراسم از معلمان نمونه شهرستان تجلیل می شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رودان با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در راستای اجرای برنامه های هفته معلم یادآور شد: ادای احترام به مقام والای شهدا و دیدار معلمان نمونه شهرستان با امام جمعه محترم رودان و همچنین دیدار با فرماندار محترم و رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان رودان از برنامه های صبح نخستین روز هفته معلم در رودان است.

عبدی بحرینی خاطر نشان کرد: دیدار با خانواده معزز شهدای فرهنگی ، برگزاری نشست با معلمان جدید و بررسی دغدغه های آنان، تجلیل و تکریم از همکارانی که در سال تحصیلی گذشته به افتخار بازنشستگی نائل آمدند، بخشی از برنامه های هفته بزرگداشت مقام معلم در رودان است.