به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی به مناسبت هفته معلم در دیدار با معلمان نمونه و اعضای ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش و پرورش این شهرستان، با تبریک روز معلم بر اهمیت آموزش و بهداشت به عنوان اولویت‌های دولت تاکید کرد.

محسنی در این نشست با بیان اینکه اگر در امر آموزش کوتاهی کنیم، آینده کشور ضرر بزرگی خواهد کرد، از معلمان به عنوان اساتید نمونه و پیشرو در توسعه علم و دانش یاد کرد.

رییس شورای آموزش و پرورش رودان با اشاره به شرایط حساس جامعه، آموزش را پایه‌ای برای تربیت نیروی انسانی قوی دانست و گفت: دولت چهاردهم، به ریاست پزشکیان، اولویت را بر بحث آموزش و بهداشت قرار داده است؛ زیرا این دو حوزه به هم متصل هستند. آموزش قوی، نیروی انسانی سالم را به جامعه تحویل می‌دهد.

وی تأکید کرد: آینده کشور به دست همین دانش‌آموزان است که امروز در کلاس‌های درس می‌نشینند و فردا پزشک، معلم، پرستار یا کارگر می‌شوند و امورات کشور را با دانشی که ثمره آموزش صحیح شما معلمان است، هدایت می کنند.

فرماندار رودان حرفه ی معلمی را شغل انبیا و نوعی جهاد توصیف کرد و افزود: معلمان با وجود مشقت‌های فراوان در پشت جبهه تلاش می‌کنند تا نیروی انسانی شایسته‌ای تربیت کنند.

محسنی به اهمیت وقت‌شناسی، تدریس خوب و تربیت ایمانی دانش‌آموزان بویژه مبحث نماز جماعت دانش آموزان تأکید کرد و وعده داد دولت در رفع کاستی‌ها کمک خواهد کرد.

در ابتدای این دیدار عبدالله عبدی بحرینی مدیر آموزش و پرورش رودان و ابوالقاسم جاودان دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم به بیان گزارشی از برنامه های این هفته پرداختند و نمایندگان معلمان نمونه نیز دغدغه ها، انتظارات و مطالبات خود را از مسئولان به منظور ارتقای کیفیت آموزش و اجرای برنامه های تربیتی در مدارس را بیان کردند.