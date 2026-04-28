به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی به همراه معاونان این وزارتخانه با حضور در نشست مشترک با اعضای کمیسیون آموزش و هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های وزارت علوم در ایام جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و اجتماعی دانشگاه‌ها در شرایط بحرانی تأکید کرد.

در این نشست، دکتر سیمایی با اشاره به گستره‌ی آسیب‌های وارده به حوزه آموزش عالی اظهار داشت: در جریان این تحولات، ۲۳۱ مرکز علمی مورد هدف قرار گرفتند که نشان‌دهنده حجم بالای فشار بر زیرساخت‌های علمی کشور است.

وی در ادامه با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در حفظ پویایی اقتصاد دانش‌بنیان کشور، از طراحی بسته‌های حمایتی ویژه برای این شرکت‌ها خبر داد و گفت: بسته‌های حمایتی مشخصی برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری وزارت علوم در نظر گرفته شده است. به‌گونه‌ای که شرکت‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد تعدیل نیرو داشته باشند مشمول این حمایت‌ها خواهند شد.

وزیر علوم همچنین یکی از چالش‌های مهم در این دوره را اختلال در ارتباطات بین‌المللی دانست و تصریح کرد: قطع اینترنت بین‌الملل از مهم‌ترین عواملی است که به تاب‌آوری اجتماعی دانشگاهیان لطمه وارد می‌کند و لازم است برای آن تدابیر جدی اندیشیده شود.

سیمایی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه آموزش و سنجش اشاره کرد و افزود: کنکور سراسری ۲۰ تا ۳۰ روز پس از برگزاری آزمون‌های نهایی برگزار خواهد شد تا داوطلبان فرصت آمادگی مناسب‌تری داشته باشند.

وی همچنین از در نظر گرفتن حمایت‌های ویژه برای دانشجویان آسیب‌دیده خبر داد و گفت: برای دانشجویانی که محل سکونت آن‌ها در جریان جنگ تخریب شده است، سهمیه‌های خاصی پیش‌بینی شده تا از ادامه تحصیل آن‌ها حمایت شود.

وزیر علوم در ادامه با تأکید بر ضرورت انعطاف‌پذیری در مقررات آموزشی خاطرنشان کرد: تسهیل مقررات آموزشی از جمله اجازه دفاع از پایان‌نامه‌ و رساله‌های تحصیلات تکمیلی بدون الزام به ارائه مقاله از جمله اقداماتی است که برای کاهش فشار بر دانشجویان در این شرایط اتخاذ شده است.

همچنین در این نشست معاونان وزارت علوم نیز گزارشی از اقدامات تخصصی حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، فناوری و مدیریت منابع در ایام جنگ ارائه کردند و بر تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه به جامعه دانشگاهی تأکید کردند.