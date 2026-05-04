کاهش رتبه علمی کشور با تداوم قطعی اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت چهاردهم، با اشاره به اینکه قطع اینترنت از مهمترین چالشهایی است که بهطور جدی بر فعالیتهای علمی و پژوهشی کشور تأثیر گذاشته است، گفت: این مسئله آسیب قابل توجهی به پژوهشها، تحقیقات و مراودات بینالمللی وارد کرده و بهطور طبیعی مطالبات گستردهای برای برقراری هرچه سریعتر و پایدارتر اینترنت بینالملل ایجاد شده است. قطع اینترنت علاوه بر اختلال در فرآیندهای علمی، میتواند به کاهش رتبه علمی کشور و تضعیف دادههای پژوهشی منجر شود.
انعطاف سازمان امور دانشجویان در دریافت مدارک داوطلبان آسیبدیده از جنگ
وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای دانشجویان آسیبدیده در جنگ اخیر، افزود: دانشجویانی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، مشمول قوانین مشخصی از جمله مقررات مربوط به جامعه شاهد و ایثارگران میشوند که این دسته از دانشجویان را نیز در بر میگیرد. همچنین به سازمان امور دانشجویان تأکید شده است با انعطاف بیشتری عمل کرده و فرصت لازم را برای ارائه مدارک و گواهیهای مربوطه تا زمان اعلام نتایج فراهم کند؛ چرا که ممکن است برخی داوطلبان در زمان ثبتنام کنکور به این مدارک دسترسی نداشته باشند.
پیشنهاد برقراری سهمیه کنکور برای داوطلبان با محل سکونت تخریبشده
وزیر علوم در ادامه تصریح کرد: برای نخستینبار پیشنهادی مطرح شده که البته هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ مبنی بر اینکه برای داوطلبان کنکوری که در اثر شرایط جنگی دچار آسیبهای جدی، از جمله تخریب کامل محل سکونت شدهاند، سهمیهای مطابق با مقررات قانونی در نظر گرفته شود تا بخشی از فشارهای روحی و شرایط خاص آنان جبران شود.
رشد بیسابقه بودجه وزارت علوم با حمایت مجلس/ لزوم تقویت بستههای حمایتی از دانشبنیانها
سیمایی صراف در پایان ضمن قدردانی از همراهی مستمر مجلس با دانشگاهها، بر ضرورت تداوم این همکاریها بهویژه در تخصیص بستههای حمایتی به کسبوکارهای دانشبنیان تأکید کرد و گفت: هر میزان منابع این حمایتها بیشتر باشد، اشتغال و توسعه شرکتهای دانشبنیان نیز افزایش خواهد یافت. از طرفی انتظار میرود قوه مقننه در برقراری اینترنت بینالمللی ایمن نیز کمک کند. خوشبختانه وزارت علوم از دستگاههایی است که با کمک کمیسیون آموزش مجلس، بیشترین رشد بودجه را تجربه کرده است.
