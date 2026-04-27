به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا مهدوی ارفع شامگاه دوشنبه در حاشیه اجتماع شبانه مردم اراک در حسینیه ایران، با اشاره به وعدههای الهی در بعثت امت مؤمن اظهار کرد: نقش تعیینکننده مردم در استمرار مسیر انقلاب، ضرورت وحدت و مقابله با جنگ شناختی دشمن بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: خداوند وعده داده است که در مقاطعی از تاریخ، بندگان خاص خود را مبعوث میکند تا در برابر ظلم ایستادگی کنند و به مقابله با آن بپردازند.
حجت الاسلام مهدوی ارفع تصریح کرد: بعثت الهی در عصر حاضر مصداق یافته است و امروز ما خود را در زمره همان امت مبعوثشده میدانیم و باید قدردان این فرصت تاریخی باشیم.
وی با اشاره به سختیهای صدر اسلام، از جمله تحمل سه سال محاصره در شعب ابیطالب، هجرت و جنگهای متعدد ادامه داد: با وجود همه این مجاهدتها، خداوند فرمود که ادامه مسیر به دست قومی دیگر در آینده سپرده خواهد شد که بدون هیچگونه ترس و تردید در مسیر حق گام برمیدارند.
این استاد حوزه و دانشگاه با استناد به بیانات «امام شهید» تاکید کرد: در صورت وقوع حوادث، خداوند ملت ایران را مبعوث خواهد کرد و این ملت است که کار را به سرانجام میرساند.
حجتالاسلام مهدوی ارفع افزود: تحقق حکومت عدل جهانی در گرو استقامت است و اگر این استقامت شکل گیرد، اتفاقی رقم خواهد خورد که از زمان رحلت پیامبر اسلام(ص) تاکنون بیسابقه بوده است.
نقشآفرینی نسل نوجوان، ضامن تداوم حرکت مردمی انقلاب است
استاد حوزه و مدرس دانشگاه گفت: نقشآفرینی نسل نوجوان و جوان، بهویژه دهه نودیها، نشانه ای از پویایی جامعه است که باید تقویت شود.
وی افزود: نسل جوان و نوجوان انقلاب، طی حدود ۶۰ روز گذشته با به صحنه آوردن خانوادههای خود، نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی ایفا کردهاند.
حجتالاسلام مهدوی ارفع تصریح کرد: هیچ نهاد یا سازمانی نمیتواند چنین حرکتی را ایجاد کند و این یک اراده الهی است که با خون شهدا بهویژه امام شهیدمان تثبیت شده است.
پژوهشگر نهج البلاغه با تأکید بر لزوم تبعیت از رهبری ادامه داد: پس از تعیین مسیر از سوی ولی جامعه، وظیفه مردم و مسئولان، بیعت و اطاعت است.
حجتالاسلام مهدوی ارفع بیان کرد: در بیش از ۵۰ روز گذشته، ملت و نیروهای مسلح عملکرد قابل قبولی داشتهاند و مسئولان نیز باید همچنان با تبعیت کامل از رهنمودهای رهبری، مسیر را ادامه دهند.
وی گفت: به تعبیر «امام شهید» انتقام واقعی زمانی محقق میشود که آمریکا از منطقه اخراج و رژیم صهیونیستی محو شود.
استاد حوزه و مدرس دانشگاه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت در جامعه گفت: دشمن همواره به دنبال ایجاد اختلاف در صفوف ملت است و هیچچیز به اندازه تفرقه، قدرت جامعه را تضعیف نمیکند.
وی افزود: لزوم هوشیاری مسئولان در برابر جریانهای غربگرا و سوءاستفادهکنندگان از بیتالمال، مورد تاکید است.
حجتالاسلام مهدوی ارفع تصریح کرد: جمهوری اسلامی در شرایط فعلی صرفاً درگیر جنگ نظامی نیست و جنگ اصلی، جنگ شناختی و رسانهای است و دشمن تلاش میکند از طریق عملیات روانی، اراده ملت را تضعیف کند.
وی افزود: در این میان، فشارهای اقتصادی نیز با هدف کاهش تابآوری جامعه دنبال میشود و بُعد نظامی در مرتبه سوم قرار دارد.
حجتالاسلام مهدوی ارفع تاکید کرد: بیش از ۳۰ میلیون نفر از افراد بالای ۱۲ سال در پویش «جانفدا» ثبتنام کردهاند که نشاندهنده سطح بالای همراهی مردم با نظام اسلامی است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، مسئولان دچار تردید یا ترس نشوند و با اتکا به حمایت مردمی، مسیر مقاومت را ادامه دهند.
استاد حوزه و مدرس دانشگاه افزود: ترویج برخی تحلیلهای غیرمستند در فضای مجازی، از جمله تطبیق نشانههای ظهور، مورد هشدار است.
وی تصریح کرد: مبنای حرکت باید بر ایمان، عقلانیت و سنتهای الهی استوار باشد و برداشتهای غیرقطعی، در این میان جایگاهی ندارد.
حجتالاسلام مهدوی ارفع افزود: در سایه وحدت و پایبندی به اصول، پیروزیهای پیاپی برای ملت ایران رقم خواهد خورد و زمینه تحقق حکومت عدل جهانی فراهم میشود.
