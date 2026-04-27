۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۳۲

مشارکت ۳۰ میلیون نفر «جان‌فدا» نماد انسجام ملی در برابر جنگ شناختی

اراک- استاد حوزه و دانشگاه گفت: ثبت‌نام بیش از ۳۰ میلیون نفر در پویش «جان‌فدا»،جلوه‌ای بی‌سابقه از آمادگی ملت ایران برای مقابله با توطئه‌های دشمنان، به‌ویژه در جنگ شناختی و رسانه‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا مهدوی ارفع شامگاه دوشنبه در حاشیه اجتماع شبانه مردم اراک در حسینیه ایران، با اشاره به وعده‌های الهی در بعثت امت مؤمن اظهار کرد: نقش تعیین‌کننده مردم در استمرار مسیر انقلاب، ضرورت وحدت و مقابله با جنگ شناختی دشمن بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: خداوند وعده داده است که در مقاطعی از تاریخ، بندگان خاص خود را مبعوث می‌کند تا در برابر ظلم ایستادگی کنند و به مقابله با آن بپردازند.

حجت الاسلام مهدوی ارفع تصریح کرد: بعثت الهی در عصر حاضر مصداق یافته است و امروز ما خود را در زمره همان امت مبعوث‌شده می‌دانیم و باید قدردان این فرصت تاریخی باشیم.

وی با اشاره به سختی‌های صدر اسلام، از جمله تحمل سه سال محاصره در شعب ابی‌طالب، هجرت و جنگ‌های متعدد ادامه داد: با وجود همه این مجاهدت‌ها، خداوند فرمود که ادامه مسیر به دست قومی دیگر در آینده سپرده خواهد شد که بدون هیچ‌گونه ترس و تردید در مسیر حق گام برمی‌دارند.

این استاد حوزه و دانشگاه با استناد به بیانات «امام شهید» تاکید کرد: در صورت وقوع حوادث، خداوند ملت ایران را مبعوث خواهد کرد و این ملت است که کار را به سرانجام می‌رساند.

حجت‌الاسلام مهدوی ارفع افزود: تحقق حکومت عدل جهانی در گرو استقامت است و اگر این استقامت شکل گیرد، اتفاقی رقم خواهد خورد که از زمان رحلت پیامبر اسلام(ص) تاکنون بی‌سابقه بوده است.

نقش‌آفرینی نسل نوجوان، ضامن تداوم حرکت مردمی انقلاب است

استاد حوزه و مدرس دانشگاه گفت: نقش‌آفرینی نسل نوجوان و جوان، به‌ویژه دهه نودی‌ها، نشانه ای از پویایی جامعه است که باید تقویت شود.

وی افزود: نسل جوان و نوجوان انقلاب، طی حدود ۶۰ روز گذشته با به صحنه آوردن خانواده‌های خود، نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی ایفا کرده‌اند.

حجت‌الاسلام مهدوی ارفع تصریح کرد: هیچ نهاد یا سازمانی نمی‌تواند چنین حرکتی را ایجاد کند و این یک اراده الهی است که با خون شهدا به‌ویژه امام شهیدمان تثبیت شده است.

پژوهشگر نهج البلاغه با تأکید بر لزوم تبعیت از رهبری ادامه داد: پس از تعیین مسیر از سوی ولی جامعه، وظیفه مردم و مسئولان، بیعت و اطاعت است.

حجت‌الاسلام مهدوی ارفع بیان کرد: در بیش از ۵۰ روز گذشته، ملت و نیروهای مسلح عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و مسئولان نیز باید همچنان با تبعیت کامل از رهنمودهای رهبری، مسیر را ادامه دهند.

وی گفت: به تعبیر «امام شهید» انتقام واقعی زمانی محقق می‌شود که آمریکا از منطقه اخراج و رژیم صهیونیستی محو شود.

استاد حوزه و مدرس دانشگاه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت در جامعه گفت: دشمن همواره به دنبال ایجاد اختلاف در صفوف ملت است و هیچ‌چیز به اندازه تفرقه، قدرت جامعه را تضعیف نمی‌کند.

وی افزود: لزوم هوشیاری مسئولان در برابر جریان‌های غرب‌گرا و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال، مورد تاکید است.

حجت‌الاسلام مهدوی ارفع تصریح کرد: جمهوری اسلامی در شرایط فعلی صرفاً درگیر جنگ نظامی نیست و جنگ اصلی، جنگ شناختی و رسانه‌ای است و دشمن تلاش می‌کند از طریق عملیات روانی، اراده ملت را تضعیف کند.

وی افزود: در این میان، فشارهای اقتصادی نیز با هدف کاهش تاب‌آوری جامعه دنبال می‌شود و بُعد نظامی در مرتبه سوم قرار دارد.

حجت‌الاسلام مهدوی ارفع تاکید کرد: بیش از ۳۰ میلیون نفر از افراد بالای ۱۲ سال در پویش «جان‌فدا» ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده سطح بالای همراهی مردم با نظام اسلامی است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، مسئولان دچار تردید یا ترس نشوند و با اتکا به حمایت مردمی، مسیر مقاومت را ادامه دهند.

استاد حوزه و مدرس دانشگاه افزود: ترویج برخی تحلیل‌های غیرمستند در فضای مجازی، از جمله تطبیق نشانه‌های ظهور، مورد هشدار است.

وی تصریح کرد: مبنای حرکت باید بر ایمان، عقلانیت و سنت‌های الهی استوار باشد و برداشت‌های غیرقطعی، در این میان جایگاهی ندارد.

حجت‌الاسلام مهدوی ارفع افزود: در سایه وحدت و پایبندی به اصول، پیروزی‌های پیاپی برای ملت ایران رقم خواهد خورد و زمینه تحقق حکومت عدل جهانی فراهم می‌شود.

