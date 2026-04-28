کاشت ۱۶۸ نهال مثمر به یاد شهدای میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین کاشت ۱۶۸ نهال مثمر به یاد دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب، امروز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت به همت کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران و با مشارکت جمعی از کارکنان ستادی کانون پرورش فکری در محوطه مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار شد.

این مراسم که با هدف پاس‌داشت یاد و خاطره جان‌باختگان جنایت تلخ مدرسه «شجره طیبه» و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و جامعه فرهنگی کشور برگزار شد، با رویکردی نمادین همراه بود.

در این اقدام، برای هر یک از ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم به شهادت رسیده، یک نهال مثمر کاشته شد و تصویر شهید مربوطه بر روی هر نهال نصب شد.

همچنین برای ماندگاری این یادبود در فضای فرهنگی کانون، قطعه زمینی که نهال‌ها در آن کاشته شده است، «باغ میناب» نام‌گذاری شد.

این آیین با حضور کارکنان معاونت فرهنگی، آفرینش‌های فرهنگی، آموزش و پژوهش، آفرینش‌های ادبی و هنری، کانون علوم و همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران به انجام رسید.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، کاشت نهال را نمادی از رویش دوباره، استمرار زندگی و توجه به آینده‌ای روشن دانستند و بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد دانش‌آموزان شهید، تقویت روحیه امید و تداوم فعالیت‌های تربیتی تأکید کردند. این اقدام فراتر از یک مراسم یادبود، حرکتی کنشگرانه برای نهادینه‌سازی ارزش‌های انسانی، اخلاقی و تربیتی در میان کودکان و نوجوانان توصیف شد.

اجرای این طرح در امتداد فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر گرامی‌داشت یاد و نام دانش‌آموزان شهید، تأکید ایشان بر کاشت نهال‌های مثمر و همچنین تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی صورت گرفته است. این برنامه تداوم خواهد داشت و تا پایان سال جاری ادامه می‌یابد.