افتتاح ۹ پروژه عمرانی در قرچک با ۹۷۰ میلیارد اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی‌شریف، شهردار قرچک، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، در آستانه میلاد با سعادت امام رضا (ع) از افتتاح ۹ پروژه عمرانی و خدماتی در این شهرستان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتبار بالغ بر ۹۷ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه با حضور سید کمال‌الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار قرچک در تشریح جزئیات این پروژه‌ها اظهار داشت: فرهنگسرای شهید ستاری با اعتبار ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای ارتقای سرانه فرهنگی، دو سوله چندمنظوره بحران الغدیر و خانواده هرکدام با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از مهمترین طرح‌های قابل افتتاح است.

وی افزود: پارکینگ خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین مقابل بیمارستان شهید ستاری (۶ میلیارد تومان)، خیابان ۲۰ متری پارک خانواده (۹ میلیارد تومان)، ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی در پارک جنگلی (۵ میلیارد تومان)، احداث کانال آب ایران زمین تا ۳۰ متری کارگر (۶ میلیارد تومان) و خیابان ۲۰ متری فردیس (۱۸ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان) از دیگر پروژه‌هایی است که همزمان با میلاد امام رضا (ع) افتتاح شده و در اختیار مردم عزیز قرچک قرار می‌گیرد.

خرمی‌شریف در پایان خاطرنشان کرد: مجموع اعتبار این ۹ پروژه عمرانی ۹۷ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان است که با حضور معاون فنی و عمرانی استانداری تهران به بهره‌برداری می‌رسد.