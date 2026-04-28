  1. استانها
  2. گلستان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

مجلس پیگیر همسان‌سازی حقوق و بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان است

گرگان-رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه کارگری گفت: مجلس با جدیت پیگیر اجرای همسان‌سازی حقوق، ارتقای سطح رفاه و بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی عصر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید، شهدا و درگذشتگان جامعه کارگری گرگان، با تجلیل از ایستادگی مردم ایران به‌ویژه کارگران، اظهار کرد: در برابر این مردم بزرگ و شریف، به‌خصوص قشر زحمتکش کارگر، سر تعظیم فرود می‌آوریم؛ چرا که آنان در سخت‌ترین شرایط، پای انقلاب، نظام و کشور ایستادند.

وی با اشاره به تحولات اخیر و تجاوز دشمن به خاک کشور افزود: دشمن شناخت درستی از ملت ایران نداشت و تصور می‌کرد می‌تواند اراده مردم را تضعیف کند، اما حضور گسترده مردم در صحنه و ایستادگی آنان نشان داد که ملت ایران در دفاع از سرزمین و ارزش‌های خود، متحد و استوار است.

نوروزی ادامه داد: نزدیک به دو ماه مردم، به‌ویژه کارگران، میدان را خالی نکردند و همین حضور آگاهانه و مستمر، پشتوانه‌ای بزرگ برای نیروهای مسلح شد تا پاسخ دشمن را با قدرت، صلابت و اقتدار بدهند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، حضور کارگران در صحنه‌های اجتماعی را یک تحول عظیم در انقلاب و حتی در سطح جهان توصیف کرد و گفت: این حضور نشان داد که کارگران تنها نیروی تولید نیستند، بلکه ستون اصلی پایداری اجتماعی و ملی کشور به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت جامعه کارگری خاطرنشان کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بهبود وضعیت اقتصادی مردم دارند و در مجلس نیز فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی با جدیت موضوع همسان‌سازی حقوق، ارتقای سطح رفاه کارگران و بازنشستگان و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره خانوارها را دنبال می‌کنند.

نوروزی همچنین از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ساماندهی نیروهای شرکتی قدردانی کرد و گفت: از رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس برای تصویب موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تشکر می‌کنیم و امیدواریم این مصوبه هرچه سریع‌تر با ابلاغ نهایی وارد مرحله اجرا شود تا بخشی از دغدغه‌های شغلی این قشر نیز برطرف شود.

کد مطلب 6814226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      چرا هیئت وزیران حق مسکن کارگران رو هنوز تصویب نکرده؟

    پربازدیدها

    پربحث‌ها