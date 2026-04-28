به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی عصر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید، شهدا و درگذشتگان جامعه کارگری گرگان، با تجلیل از ایستادگی مردم ایران به‌ویژه کارگران، اظهار کرد: در برابر این مردم بزرگ و شریف، به‌خصوص قشر زحمتکش کارگر، سر تعظیم فرود می‌آوریم؛ چرا که آنان در سخت‌ترین شرایط، پای انقلاب، نظام و کشور ایستادند.

وی با اشاره به تحولات اخیر و تجاوز دشمن به خاک کشور افزود: دشمن شناخت درستی از ملت ایران نداشت و تصور می‌کرد می‌تواند اراده مردم را تضعیف کند، اما حضور گسترده مردم در صحنه و ایستادگی آنان نشان داد که ملت ایران در دفاع از سرزمین و ارزش‌های خود، متحد و استوار است.

نوروزی ادامه داد: نزدیک به دو ماه مردم، به‌ویژه کارگران، میدان را خالی نکردند و همین حضور آگاهانه و مستمر، پشتوانه‌ای بزرگ برای نیروهای مسلح شد تا پاسخ دشمن را با قدرت، صلابت و اقتدار بدهند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، حضور کارگران در صحنه‌های اجتماعی را یک تحول عظیم در انقلاب و حتی در سطح جهان توصیف کرد و گفت: این حضور نشان داد که کارگران تنها نیروی تولید نیستند، بلکه ستون اصلی پایداری اجتماعی و ملی کشور به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت جامعه کارگری خاطرنشان کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بهبود وضعیت اقتصادی مردم دارند و در مجلس نیز فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی با جدیت موضوع همسان‌سازی حقوق، ارتقای سطح رفاه کارگران و بازنشستگان و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره خانوارها را دنبال می‌کنند.

نوروزی همچنین از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ساماندهی نیروهای شرکتی قدردانی کرد و گفت: از رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس برای تصویب موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تشکر می‌کنیم و امیدواریم این مصوبه هرچه سریع‌تر با ابلاغ نهایی وارد مرحله اجرا شود تا بخشی از دغدغه‌های شغلی این قشر نیز برطرف شود.