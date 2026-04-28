به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد فرخی ظهر سهشنبه در جمع رسانهها با اشاره با نقش مهم راهها در کاهش سوانح جادهای، بیان کرد: طی سال گذشته ۷۳ نقطه پرحادثه شناسایی شده و با انجام اصلاحات لازم، ایمنی عبور و مرور در این نقاط به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
وی افزایش ایمنی و کاهش حوادث جادهای را از مهمترین اهداف این طرحها دانست و افزود: در گام اول به عنوان اقدام اولیه تمامی نقاط پرحادثه اشکارسازی و نصب علائم آن انجام شده است.
فرخی ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ تا کنون ۱۸ نقطه از این نقاط از محل اعتبارات ملی و استانی و هشت نقطه از نقاط مصوب ملی در مجموع ۲۶ نقطه پرحادثه با انجام اصلاحات لازم رفع شده اند.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از رفع چهار نقطه تنها طی سال گذشته خبر داد و گفت: این نقاط بر اساس آمار تصادفات، بررسیهای میدانی و نظرات کارشناسی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه این اقدامات با هدف کاهش تصادفات و افزایش ایمنی رانندگان و مسافران انجام میشود، گفت: طی برنامهریزی صورت گرفته پیشبینی میشود در سال جاری ۶ نقطه دیگر نیز رفع شود.
نظر شما