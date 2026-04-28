۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

چهار نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای در خراسان جنوبی ایمن‌سازی شد

بیرجند- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از رفع چهار نقطه طی سال گذشته با هدف کاهش تصادفات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد فرخی ظهر سه‌شنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره با نقش مهم راه‌ها در کاهش سوانح جاده‌ای، بیان کرد: طی سال گذشته ۷۳ نقطه پرحادثه‌ شناسایی شده و با انجام اصلاحات لازم، ایمنی عبور و مرور در این نقاط به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

وی افزایش ایمنی و کاهش حوادث جاده‌ای را از مهم‌ترین اهداف این طرح‌ها دانست و افزود: در گام اول به عنوان اقدام اولیه تمامی نقاط پرحادثه اشکارسازی و نصب علائم آن انجام شده است.

فرخی ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ تا کنون ۱۸ نقطه از این نقاط از محل اعتبارات ملی و استانی و هشت نقطه از نقاط مصوب ملی در مجموع ۲۶ نقطه پرحادثه با انجام اصلاحات لازم رفع شده اند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از رفع چهار نقطه تنها طی سال گذشته خبر داد و گفت: این نقاط بر اساس آمار تصادفات، بررسی‌های میدانی و نظرات کارشناسی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات با هدف کاهش تصادفات و افزایش ایمنی رانندگان و مسافران انجام می‌شود، گفت: طی برنامه‌ریزی صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۶ نقطه دیگر نیز رفع شود.

کد مطلب 6814086

