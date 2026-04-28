به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه‌شنبه علیرضا الماسی در چهارمین نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان پاوه در سال جاری، با اشاره به شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و حملات به زیرساخت‌ها، هشدار داد: اصناف باید با درک مسئولیت اجتماعی و بدون ایجاد شوک قیمتی به بازار، همراهی ملی را محقق کنند. وی همچنین بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مرزی برای تأمین کالا و نظارت دقیق بر قیمت‌ها و پیشگیری از نوسانات غیرعادی تأکید کرد.

فرماندار پاوه با بیان اینکه برگزاری جلسات هفتگی ستاد تنظیم بازار نشان‌دهنده عدم عادی بودن شرایط است، اظهار داشت: ما در شرایطی قرار داریم که به دلیل جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و حملات به زیرساخت‌های حیاتی مانند پتروشیمی و ذوب‌آهن، با افزایش قیمت‌های عجیب در برخی حوزه‌ها مواجه هستیم. وظیفه ما این است که اجازه ندهیم این افزایش‌ها به صورت سراسری و سپس به عنوان یک شوک محلی توسط فروشنده یا سودجو به بازار تحمیل شود.

الماسی بر لزوم پایش دقیق وضعیت بازار در ابعاد مختلف محلی، استانی و کشوری تأکید کرد و افزود: نظارت ما نباید صرفاً به قیمت‌های روزانه پاوه محدود شود. ما باید وضعیت بازار کرمانشاه و حتی قیمت‌های سراسری را نیز رصد کنیم تا از ایجاد تفاوت‌های قیمتی غیرمنطقی در شهرستان جلوگیری کنیم. اگر کالایی به صورت رسمی و سراسری افزایش قیمت داشته باشد (مانند روغن)، ما نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، اما اجازه نمی‌دهیم سودجویان در پاوه، افزایش قیمت را فراتر از حد مجاز و معیارهای سراسری (مثلاً ۱۵ درصد به جای ۱۰ درصد) اعمال کنند.

وی با انتقاد از رویکردهای واکنشی به جای پیشگیرانه، خاطرنشان کرد: انتظار ما از اعضا این است که به جای تشکیل جلسه پس از ایجاد نارضایتی، پیش‌بینی و پیشگیری داشته باشند. ما نباید اجازه دهیم بازار با کمبود کالا یا شوک‌های قیمتی مواجه شود. این وظیفه ماست که قبل از بروز مشکل، برنامه‌ریزی کنیم تا نارضایتی مردم ایجاد نشود.

یکی از محورهای مهم سخنان فرماندار پاوه در این نشست، بحث ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بود. وی با تأکید بر اهمیت تاب‌آوری شهرستان در برابر کمبودهای احتمالی، تصریح کرد: ما باید برای کالاهای اساسی حداقل ذخیره‌ای معادل دو هفته تا یک ماه در شهرستان داشته باشیم. اگر کمبودی پیش بیاید، این ذخیره به ما زمان می‌دهد تا کالا را تهیه و برای مردم فراهم کنیم و این اولویت اصلی ستاد تنظیم بازار است. وی همچنین بر لزوم هماهنگی با استان برای تغییر قوانین مربوط به تاریخ مصرف کالاهای حساس مانند مرغ یخ‌زده تأکید کرد و افزود: اعلام تاریخ انقضا یا توقف فروش یک هفته قبل از رسیدن کالا، باعث متضرر شدن کشاورزان و دامداران می‌شود. باید با استان صحبت کنیم تا تاریخ‌های منطقی‌تری مانند یک ماه قبل تعیین شود تا زنجیره تأثیرگذاری کالاهای اساسی حفظ گردد.

فرماندار پاوه با اشاره به پتانسیل‌های مرزی، خواستار برنامه‌ریزی جدی برای واردات کالا از مرز شوشمی شد و گفت: باید از تمام ظرفیت‌های مرزی و تخفیفات ویژه مرزنشینان برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کنیم. این کار نه تنها به تأمین نیازهای مردم کمک می‌کند، بلکه چرخه مالی شهرستان را نیز فعال کرده و به اقتصاد محلی سود می‌رساند که امیدواریم این روند واردات مرزی تثبیت شود.

الماسی در بخش دیگری از سخنان خود، از اصناف دعوت کرد تا با درک شرایط سخت اقتصادی و همراهی ملی، از افزایش قیمت‌های دست‌بالا خودداری کنند و بیان کرد: ما مدافع مردم و در عین حال مدافع صنف هستیم، اما این حمایت منوط به ارائه خدمات با قیمت مناسب است. اگر قرار باشد مردم از خدمات شما ناراضی باشند، حمایتی در کار نخواهد بود. ما کارمندان و مردم نیز در حال کاهش هزینه‌ها برای عبور از این بحران هستیم؛ پس انتظار می‌رود اصناف نیز با تعصب ملی، سهمی از بار اقتصادی را به دوش بکشند و افزایش قیمت‌ها را کارشناسی و معقول نگه دارند.

فرماندار پاوه در پایان با گلایه از نحوه برگزاری جلسات اقدام مشترک بازرسان تأکید کرد: جلسات اقدام مشترک نباید صرفاً نمادین و در حد امضای صورت‌جلسه باشد. انتظار داریم تیم‌های بازرسی به صورت واقعی، به‌موقع و با برنامه‌ریزی دقیق وارد عمل شوند. مصوبات باید جدی پیگیری شوند تا تأثیر ملموسی بر عملکرد بازار و شهرستان داشته باشند. نظارت باید لحظه‌ای و مستمر باشد تا از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. وی در خاتمه با تشکر از حضور فعالان اقتصادی و مسئولین، ابراز امیدواری کرد که با تدبیر و همکاری همه‌جانبه، از این شرایط سخت عبور کرده و ثبات اقتصادی حاصل شود.