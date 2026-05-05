فرماندار پاوه: نارضایتی ترافیکی خط قرمز مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای ترافیک شهرستان پاوه صبح سه شنبه به ریاست فرماندار این شهرستان برگزار شد و در آن مسائل و چالش‌های ترافیکی مورد بررسی قرار گرفت.

فرزاد الماسی در این جلسه با اشاره به مطالبات مردمی، اظهار کرد نارضایتی شهروندان از وضعیت ترافیک قابل مشاهده است و باید کاهش بار ترافیکی به‌عنوان یک اولویت جدی دنبال شود.

وی با توجه به شرایط خاص جغرافیایی پاوه افزود با وجود محدودیت‌های توپوگرافی، مردم عملکرد مسئولان را به‌دقت رصد می‌کنند و انتظار اقدامات مؤثر و ملموس دارند.

فرماندار پاوه با هشدار نسبت به افزایش حوادث رانندگی، بر شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد و گفت بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند جان شهروندان، به‌ویژه جوانان را به خطر بیندازد.

الماسی همچنین بر برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد و افزود اجرای قانون باید بدون تبعیض باشد و با متخلفان هیچ‌گونه مماشاتی صورت نگیرد.

وی در ادامه با انتقاد از کندی اجرای برخی پروژه‌ها از جمله طرح جامع شهری و کمربندی، خواستار خروج از جلسات بدون نتیجه و حرکت به سمت اقدام عملی شد.

فرماندار پاوه بازگشایی مسیر سرباور را گامی مؤثر در کاهش ترافیک دانست و در پایان بر پیگیری مستمر مصوبات و اجرای استانداردهای ترافیکی تأکید کرد.