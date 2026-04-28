به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی معاون میراث فرهنگی کشور از شکل‌گیری تجمعات مردمی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های انسانی در ۴۰۰ شهر کشور در روزهای جنگ خبر داد و اعلام کرد که مقدمات ثبت ملی این رویداد به‌عنوان بخشی از میراث معنوی در حال انجام است.

دارابی با اشاره به برگزاری گسترده این رویداد در سطح کشور، گفت: در طول ایام جنگ، به‌ویژه در ماه مبارک رمضان، این برنامه در ۴۰۰ شهر کشور برگزار شده است. تنها در تهران، این زنجیره انسانی در ۵۵ میدان شکل گرفته که نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت آن است.

او این رویداد را یک زنجیره انسانی بسیار بزرگ و بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: ما در حوزه میراث فرهنگی، مقدمات ثبت ملی این زنجیره بزرگ انسانی را به‌عنوان بخشی از میراث معنوی مردم در دست اقدام داریم و به‌زودی نیز سند رسمی آن ثبت خواهد شد.

دارابی این اقدام را افتخاری بزرگ برای مردم ایران دانست و تأکید کرد: هر کشوری به سرمایه اجتماعی خود، یعنی مردمش، می‌بالد.