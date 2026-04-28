به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ «محمد اکرمی‌نیا»، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی به تشریح عملکرد نیروی زمینی ارتش در جنگ تحمیلی پرداخت و با تأکید بر موفقیت‌های عملیاتی این نیروها به بمباران پایگاه‌های آمریکایی توسط جنگنده‌های ارتش اشاره کرد.

سرتیپ اکرمی‌نیا اعلام کرد: نیروهای هوایی ارتش به پایگاه‌های دشمن در کشورهای منطقه، از جمله پایگاه ضد انقلاب در اربیل عراق، کویت و قطر حمله کردند. اخیراً گزارشی از یکی از رسانه‌های آمریکایی منتشر شده که به عملیات موفق جنگنده‌های اف-۵ نیروی هوایی اشاره دارد. این جنگنده‌ها با موفقیت از لایه‌های مختلف پدافندی که آمریکایی‌ها طراحی کرده بودند عبور کرده و پایگاه آمریکا را هدف قرار دادند.

وی این عملیات را کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: پس از این عملیات، نیروی هوایی تا روز آخر جنگ به شلیک پهپادها به سمت پایگاه‌های دشمن و سرزمین‌های اشغالی ادامه داد.

سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: نیروی زمینی با شلیک موشک‌های فجر و فتح به پایگاه‌های دشمن در کشورهای منطقه نقش‌آفرین بود و موثر عمل کرد.

وی ادامه داد: مراقبت‌ها و تدابیر اتخاذشده توسط نیروی زمینی ارتش در حفاظت از مرزها بسیار قابل توجه بود. تا آخرین روزهای جنگ، با وجود اینکه دشمن بارها شعارها و تهدیدهایی درباره انجام حمله زمینی مطرح می‌کرد، هرگز جرأت نیافت از طریق مرزهای زمینی اقدام به تعرض یا تجاوز کند. یکی از عوامل مهم این بازدارندگی، آمادگی بالای نیروی زمینی ارتش در کنار نیروهای سپاه بود که نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ امنیت مرزها ایفا کرد.

سخنگوی ارتش با اشاره به برآوردهای اطلاعاتی، اعلام کرد که ارتش از قبل از آغاز جنگ آمادگی لازم را داشته و تحلیل‌ها نشان می‌داد که دشمن احتمالاً قصد حمله نظامی به کشور را دارد.

وی افزود: تمامی نیروها و یگان‌های ارتش در وضعیت آمادگی مطلوبی قرار داشتند.

امیر اکرمی‌نیا به استقرار یگان‌های نیروی زمینی در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت: نیروی زمینی در جریان نفوذ دشمن در جنوب اصفهان، بلافاصله وارد عمل شد و با واکنش سریع خود، هواپیمای متخاصم آمریکایی را مورد اصابت قرار داد. این واکنش قاطع موجب شکست عملیات دشمن شد.

