۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

معرفی هیئت ‌داوری بخش طرح و فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه رضوی

هیئت ‌انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، علیرضا رضاداد، فرهاد توحیدی و حسین مهکام به عنوان هیئت ‌انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی معرفی شدند.

در پی پایان یافتن مهلت فراخوان جشنواره هیئت ‌انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه، آثار رسیده را از امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ارزیابی می‌کنند.

فراخوان شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی ۱۰ دی ۱ ۴۰۴ با نگاهی معطوف بر هویت دینی- ملیِ ساکنان ایران زمین، به منظور ارج نهادن و بزرگداشت فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی و جایگاه ویژه امام‌ رضا (ع) در نزد ایرانیان و شیعیان، برای تولید فیلم کوتاهِ هنری ارزشمند، از علاقه‌مندان و فیلمسازان برای ارسال طرح و فیلمنامه دعوت به عمل آورد؛ این جشنواره به دبیری بهروز شعیبی در سال جاری برگزار خواهد شد.

ندا زنگینه

