  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

انتشار فراخوان بخش طرح و فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه رضوی

انتشار فراخوان بخش طرح و فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه رضوی

فراخوان بخش طرح و فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه رضوی توسط انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، متن فراخوان بخش طرح و فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه رضوی به شرح زیر است:

«انجمن سینمای جوانان ایران با نگاهی معطوف بر هویت دینی- ملیِ ساکنان ایران زمین، به منظور ارج نهادن و بزرگداشت فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی و جایگاه ویژه امام‌رضا (ع)، برای تولیدات هنری ارزشمند، از علاقه‌مندان و فیلمسازان جهت ارسال طرح و فیلمنامه دعوت می‌کند:

۱. اهداف فراخوان:

تولید فیلم‌های کوتاه و اثرگذار با مضامین دینی و اخلاقی برگرفته از سیره امام‌رضا(ع)

شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمنامه‌نویسی و فیلمسازی

ترویج فرهنگ رضوی و ارزش‌های اسلامی در جامعه از طریق زبان هنر

۲. موضوعات محوری:

محبت و علاقه امام‌رضا(ع) به مردم

یاران ایرانی امام‌رضا(ع) (تاریخی و معاصر)

گذشت و رضایت

راستگویی در گفتار

امانتداری در رفتار

صله رحم و محبت با خویشاوندان

دوری از رنجاندن دیگران

پرهیز از کینه‌ورزی، جدال و دشمنی

۳. زمان‌بندی رویداد:

اعلام فراخوان: ۱۰ دی ۱۴۰۴

مهلت ارسال طرح و فیلمنامه: ۱۴ اسفند ۱۴۰۴

کارگاه آنلاین آموزشی فیلمنامه‌نویسی: ۱۵ بهمن 1404

اعلام آثار برگزیده: ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ ـ مصادف با ولادت با سعادت حضرت معصومه (سلام الله علیها)

برگزاری جلسات کارگاهی حضوری و منتورینگ برای طرح‌های برگزیده از ۷ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شهر مشهد مقدس (همزمان با دهه کرامت)

انعقاد قرارداد تولید فیلمنامه‌های برگزیده: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

۴. کارگاه آموزشی:

کارگاه آنلاین مقدماتی فیلمنامه‌نویسی ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. در این کارگاه، اساتید مجرب و فرهیخته به بررسی مضامین مرتبط، ایده‌های تأثیرگذار و شیوه‌های بسط و گسترش ایده خواهند پرداخت. حضور در این کارگاه به تمامی علاقه‌مندان توصیه می‌شود.
چند کارگاه حضوری و جلسات منتورینگ با حضور اساتید فیلمنامه‌نویسی و پذیرفته‌شدگان در شهر مشهد مقدس، از ۷ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. در این کارگاه‌ها، اساتید مجرب، شرکت‌کنندگان را در تبدیل طرح‌ها به فیلمنامه‌های مناسب یاری کرده و به بررسی نقاط قوت و ضعف فیلمنامه‌های آماده فیلمسازان برای بازنویسی فیلمنامه‌ها خواهند پرداخت. این بخش ویژه پذیرفته‌شدگان حوزه طرح و فیلمنامه است.

۵. شرایط ارسال آثار:

آثار ارسالی باید در قالب طرح (سیناپس) یا فیلمنامه کامل برای فیلم کوتاه (مدت زمان ۳ تا ۳۰ دقیقه) ارائه شوند.

رعایت اصول حرفه‌ای نگارش طرح و فیلمنامه الزامی است.

هر متقاضی می‌تواند حداکثر ۲ اثر ارسال کنند.

۶. نحوه ارسال آثار:

فایل اثر باید به صورت PDF و شامل موارد زیر باشد:

۱. صفحه اول: نام و نام خانوادگی کامل، سال تولد، خلاصه سه خطی از اثر، اطلاعات تماس (شماره تلفن، ایمیل، نشانی)

۲. صفحات بعد: طرح یا فیلمنامه

۳. رزومه فیلمسازی (حداکثر یک صفحه)

آثار می‌بایست به نشانی ایمیل زیر ارسال شوند:

ایمیل: tolid.iycs@gmail.com

توجه ضروری: در قسمت موضوع (Subject) ایمیل حتماً عبارت «ویژه جشنواره رضوی» درج شود.

آثار فاقد عنوان مذکور و اطلاعات کامل، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

۷. حمایت‌ها:

از میان آثار ارسالی، طرح‌ها و فیلمنامه‌های برگزیده، برای تولید نهایی انتخاب و با آن‌ها قرارداد تولید منعقد خواهد شد.

فیلم‌های ساخته‌شده در جشنواره فیلم کوتاه رضوی در سال ۱۴۰۵ به نمایش درخواهند آمد و از بهترین‌ها قدردانی خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با واحد تولید انجمن سینمای جوانان ایران از طریق ایمیل فوق یا شماره تماس ۰۲۱۸۶۰۸۴۸۱۶ در ارتباط باشید.

کد خبر 6709616
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها