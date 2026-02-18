انتشار فراخوان شانزدهمین جشنواره فیلم کوتاه رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، همزمان با هزار و پانصدمین سالگرد میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، فراخوان شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی توسط انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد؛ رویدادی فرهنگی ـ هنری که با هدف ترویج معارف رضوی و حمایت از تولیدات فیلم کوتاه در حوزه فرهنگ اهل‌بیت (ع)، از ۲۱ تا ۲۴ دی ۱۴۰۵ به میزبانی شهر یزد برگزار خواهد شد.

این رویداد در بخش فیلم کوتاه و با تمرکز بر موضوعاتی چون محبت و سیره اخلاقی حضرت امام رضا (ع)، یاران ایرانی ایشان، و مفاهیمی همچون گذشت، راستگویی، امانت‌داری، صله‌رحم و پرهیز از کینه‌ورزی بر اساس معارف رضوی، میزبان آثار داستانی، مستند و پویانمایی خواهد بود.

جشنواره ملی رضوی طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنری با محوریت فرهنگ اهل بیت (ع) شناخته شده و تلاش دارد با شناسایی و حمایت از هنرمندان فعال در این حوزه، زمینه گسترش و تعمیق تولیدات فرهنگی مرتبط با فرهنگ رضوی را فراهم آورد.

متن فراخوان شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی به پیوست آمده است.