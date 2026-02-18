۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

انتشار فراخوان شانزدهمین جشنواره فیلم کوتاه رضوی

انتشار فراخوان شانزدهمین جشنواره فیلم کوتاه رضوی

فراخوان شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی توسط انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، همزمان با هزار و پانصدمین سالگرد میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، فراخوان شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی توسط انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد؛ رویدادی فرهنگی ـ هنری که با هدف ترویج معارف رضوی و حمایت از تولیدات فیلم کوتاه در حوزه فرهنگ اهل‌بیت (ع)، از ۲۱ تا ۲۴ دی ۱۴۰۵ به میزبانی شهر یزد برگزار خواهد شد.

این رویداد در بخش فیلم کوتاه و با تمرکز بر موضوعاتی چون محبت و سیره اخلاقی حضرت امام رضا (ع)، یاران ایرانی ایشان، و مفاهیمی همچون گذشت، راستگویی، امانت‌داری، صله‌رحم و پرهیز از کینه‌ورزی بر اساس معارف رضوی، میزبان آثار داستانی، مستند و پویانمایی خواهد بود.

جشنواره ملی رضوی طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنری با محوریت فرهنگ اهل بیت (ع) شناخته شده و تلاش دارد با شناسایی و حمایت از هنرمندان فعال در این حوزه، زمینه گسترش و تعمیق تولیدات فرهنگی مرتبط با فرهنگ رضوی را فراهم آورد.

متن فراخوان شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی به پیوست آمده است.

