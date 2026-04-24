به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس اعلام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور بدون وقفه ادامه داشته و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی با بهره‌برداری از پروژه‌های جدید، ظرفیت نصب‌شده به پنج هزار مگاوات برسد، موضوعی که بیانگر پایداری برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه حتی در شرایط جنگی است.

در ادامه این گزارش، با اشاره به تداوم فرآیند احداث و اتصال نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه برق کشور، مشخص میگردد که اقدامات اجرایی در این حوزه حتی در روزهای پایانی سال گذشته و هم‌زمان با حملات به برخی مناطق کشور متوقف نشده و عملیات اجرایی و بهره‌برداری از حدود ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سراسر کشور با حضور وزیر نیرو انجام شده است.

همچنین در پی حمله به یکی از انبارهای ذخیره‌سازی تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی، ساتبا میزان خسارت وارده را حدود ۱.۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: در این حادثه بخشی از تجهیزات شامل پنل‌ها، کابل‌ها و اینورترها آسیب دیده‌اند.

بر اساس اعلام این سازمان، در همین راستا وزیر نیرو با ارسال نامه‌ای به دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، ضمن تشریح ابعاد این حمله، گزارش کاملی از خسارت‌های وارده را به‌عنوان مصداقی از اقدامات مغایر با قوانین بین‌المللی ارائه کرده است.