به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فولادی با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در حوزه مشارکت‌های اجتماعی، اظهار کرد: با بررسی روند صدور مجوزها در سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵، شاهد رشد قابل توجهی در ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد «سمن» حوزه جوانان در سطح استان هستیم که این جایگاه هرمزگان را در رتبه‌های برتر کشوری قرار داده است.

وی افزود: بر اساس آمارهای استخراج شده از سامانه مشارکت‌های اجتماعی جوانان کشور، عملکرد استان هرمزگان در شاخص صدور مجوزها نه تنها نسبت به سال گذشته با جهش همراه بوده، بلکه فراتر از میانگین کشوری ثبت شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان این موفقیت را نتیجه تغییر در راهبردها دانست و تصریح کرد: اصلاح رویکردها، تسهیل فرآیندهای اداری و تقویت تعامل مستقیم با جوانان فعال اجتماعی و نهادهای مدنی، از اصلی‌ترین عوامل این رشد چشم‌گیر محسوب می‌شود.

فولادی ضمن قدردانی از فعالیت‌های حوزه معاونت امور جوانان و داوطلبان این اداره‌کل، بر تداوم این مسیر تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های دقیقی جهت تسهیل‌گری هرچه بیشتر در فرایند ثبت سمن‌ها تدوین شده است؛ لذا پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۱۴۰۵ با تکیه بر این برنامه‌ها، شاهد افزایش حداکثری تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد و توسعه مشارکت‌های اجتماعی جوانان در اقصی‌نقاط استان باشیم.