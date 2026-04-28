هر ۴ نماینده کشتی ایران به دیدار فینال راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مسابقات مقدماتی که در ۴ وزن برگزار شد، علی اکبر زرودی در وزن ۷۰ کیلوگرم، علی غلامی در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرحسین کاووسی در وزن ۹۰ کیلوگرم و امیررضا صحرایی در وزن ۹۰+ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۷۰ کیلوگرم علی اکبر زرودی در مبارزه نخست با نتیجه ۳ بر صفر زیاد مصلاح از اردن را مغلوب کرد وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر صفر مقابل سیدهارت از هند به پیروزی رسید و در دور سوم حامد النعیمی از قطر را شکست داد. زرودی در مبارزه بعدی با نتیجه ۳ بر ۱ عبدالطیف البکری از عربستان را مغوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۲ بر صفر از سد آدیس راحت اولو از قرقیزستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. زرودی در این دیدار با سیدهارت از هند کشتی می گیرد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم علی غلامی در دور اول با نتیجه ۵ بر صفر و ضربه فنی ماجد ابراهیم از یمن را شکست داد وی در دور دوم با نتیجه ۳ بر صفر علیرضا بهرام اف از تاجیکستان را مغلوب کرد و در دور سوم با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی کوبات عزیزبایف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. غلامی در مبارزه بعدی با نتیجه ۳ بر صفر ماگومدرسول اصلویف از بحرین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی یرماخان کوشکینبایف از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. نماینده کشورمان در دیدار پایانی به مصاف محمد اسداله از پاکستان می رود.

در وزن ۹۰ کیلوگرم امیرحسین کاووسی در دور اول با نتیجه ۳ بر صفر و ضربه فنی گایاشان آراچیچیلاگ از سریلانکا را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر و ضربه فنی ماگومد شریپوف از بحرین را شکست داد و در دور سوم با نتیجه ۳ بر صفر مقابل وان نگو از ویتنام به پیروزی رسید. کاووسی در دور چهارم با نتیجه ۳ بر صفر ونگ چو از سنگاپور را مغلوب کرد و در دور پنجم با نتیجه ۳ بر صفر آریان از هند را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر صفر پیلانگ لی از چین را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. کاووسی در این دیدار با محمد اینام از پاکستان مبارزه می کند.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم امیررضا صحرایی امیررضا صحرایی در مبارزه نخست ۳ بر صفر انور شرفاوی از سوریه را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۳ بر صفر مظفر ژاپویف از قرقیزستان را شکست داد و در دور سوم عمر ایوبوف از قزاقستان را مغلوب کرد. وی در دور چهارم با نتیجه ۳ بر صفر مقابل ریان محمد از عربستان به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. صحرایی در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر و ضربه فنی شامیل شریف اف دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان از بحرین را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. صحرایی در این دیدار به مصاف دا لیو از چین می رود.