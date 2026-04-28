چهار کشتی گیر ساحلی ایران به یک چهارم نهایی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا که به میزبانی شهر سانیا در چین جریان دارد، امروز رقابت های کشتی ساحلی برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

در وزن ۷۰ کیلوگرم، علی‌اکبر زرودی با غلبه بر حریفانی از اردن، هند و قطر، راهی جمع هشت نفر برتر مسابقات شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، علی غلامی نیز با شکست نمایندگان یمن، تاجیکستان و قرقیزستان، صعود خود به مرحله یک‌چهارم نهایی را قطعی کرد.

در وزن ۹۰ کیلوگرم، امیرحسین کاووسی عملکردی مقتدرانه از خود به نمایش گذاشت و پس از دو پیروزی برابر نماینده سریلانکا و همچنین غلبه بر کشتی‌گیرانی از بحرین، ویتنام و سنگاپور، جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را به دست آورد.

در وزن ۹۰+کیلوگرم نیز امیررضا صحرایی با برتری مقابل حریفانی از سوریه، قرقیزستان و قزاقستان، به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت.