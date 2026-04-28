به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی ساحلی ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ امروز در سانیای چین آغاز شد و کشتی گیران کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند. در وزن ۷۰ کیلوگرم، علی‌اکبر زرودی در نخستین دیدار برابر نماینده اردن به میدان رفت و با ارائه نمایشی برتر، موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی برسد و راهی دور بعد شود.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، علی غلامی در نخستین مبارزه خود مقابل حریفی از یمن قرار گرفت و با برتری قاطع ۵ بر صفر، گام نخست را محکم برداشت و به مرحله بعد صعود کرد. در وزن ۹۰ کیلوگرم، امیرحسین کاووسی کار خود را با پیروزی ۳ بر صفر برابر نماینده سریلانکا آغاز کرد.

با توجه به تعداد بالای شرکت‌کنندگان در این وزن و برگزاری مسابقات به شیوه ناک‌اوت تکراری، کاووسی در دومین مبارزه بار دیگر مقابل همان حریف سریلانکایی قرار گرفت و مجدداً او را شکست داد تا راهی دور بعد شود. وی در سومین مبارزه خود شگفتی‌ساز شد و موفق شد شریپوف، کشتی‌گیر روسی‌الاصل تیم بحرین را در همان ثانیه‌های ابتدایی با نتیجه ۵ بر صفر از پیش رو بردارد و مقتدرانه به دور بعدی صعود کند.

بحرین با ۴ کشتی گیر روس که ماه گذشته در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا نیز حضور داشتند راهی بازیهای ساحلی شده است.

در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم نیز امیررضا صحرایی در نخستین دیدار خود برابر نماینده سوریه به روی تشک رفت و در مبارزه‌ای یک‌طرفه با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد.

رقابت‌های کشتی ساحلی از ساعت ۱۵ به وقت محلی ادامه خواهد یافت تا تکلیف صعودکنندگان هر وزن به مرحله رده بندی و فینال که فردا برگزار می‌شود، مشخص شود.