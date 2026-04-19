۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

۴ سهمیه کشتی ساحلی المپیک ۲۰۲۶ جوانان نصیب ایران شد

چهارمین دوره المپیک ساحلی جوانان (زیر ۱۷ سال) به میزبانی داکار سنگال برگزار می شود و کشتی ایران هر ۴ سهمیه حضور در این مسابقات را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، در این دوره المپیک مسابقات کشتی تنها در بخش ساحلی ۴ وزن پسران و ۴ وزن دختران برگزار می شود و تیم های کشتی آزاد و فرنگی حضور نخواهند داشت.

با توجه به عملکرد درخشان تیم کشتی ساحلی نوجوانان ایران در رقابت های جهانی یونان ۲۰۲۵ و کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز در این مسابقات، و کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره در بازی های آسیایی جوانان بحرین، نمایندگان کشورمان موفق به کسب هر ۴ سهمیه المپیک ۲۰۲۶ جوانان سنگال شدند.

مسابقات کشتی ساحلی المپیک جوانان ۲۰۲۶ روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان ماه در اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ کیلوگرم برگزار می شود.

    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      همانند کشتی الیش و کوراش که زنان ما صاحب مدال هستند اگر برای این کشتی هم طراحی لباس خوب صورت بگیرد شانس چهار مدال دیگر هم خواهیم داشت.

