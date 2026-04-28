فرماندار رودبار: کارگران چرخ‌ های تولید را روشن نگه داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از کارگران شهرستان رودبار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بهویژه ۱۹ شهید کارگر این شهرستان، به تشریح شرایط حساس سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: سال گذشته مقطعی بسیار سخت و پیچیده بود که طی آن شاهد وقوع سه واقعه تاریخی، از جمله دو جنگ و یک رویداد تلخ و بیسابقه بودیم؛ اما در این میان، جهادگران عرصه تولید در کنار نیروهای مسلح و تلاشگران عرصه دیپلماسی، با ایثارگری اجازه ندادند چرخهای کشور از حرکت بازایستد.
وی با تأکید بر جایگاه استراتژیک شهرستان رودبار در بخشهای معدنی، کشاورزی، باغی و صنعتی، کارگران را ستون اصلی اقتصاد منطقه خواند و افزود: اگر امروز در حوزه معیشت و تأمین کالا دغدغهای نداریم، مرهون زحمات شبانهروزی شماست. با وجود خسارات وارده به بخشهای تولیدی در بحرانهای اخیر، کارگران و کارفرمایان ما لحظهای درنگ نکردند و چراغ تولید را روشن نگه داشتند.
فرماندار رودبار در ادامه به اقدامات حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امسال افزایشی را در حقوق این قشر زحمتکش اعمال کرد که اگرچه ممکن است با شرایط ایدهآل فاصله داشته باشد، اما نسبت به سالهای گذشته افزایشی کمسابقه و گامی در جهت بهبود معیشت بوده است.
پورحضرت همچنین با اشاره به شرایط ویژه و جنگی کشور، از تدابیر امنیتی و حمایتی برای تداوم تولید خبر داد و تصریح کرد: برای رفع نگرانی کارفرمایان و تضمین امنیت چرخههای تولید، مقرر شده است حمایتهای ویژهای صورت گیرد تا هیچ واحدی با توقف تولید روبرو نشود. همچنین به منظور پیگیری تخصصی مطالبات صنفی، کارگروه ویژهای جهت رسیدگی به دغدغههای کارگران در سطح شهرستان تشکیل خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به نقش کارگران در انتخابات پیشروی هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: جامعه کارگری همواره در تمامی عرصههای حساس انقلاب اسلامی، نقشی پیشرو و تعیینکننده داشتهاند و در انتخابات پیشرو نیز میتوانند با انتخاب هوشمندانه و بر اساس شناخت دقیق، به تقویت بدنه مدیریتی شهر و روستای خود کمک کنند.
فرماندار رودبار شوراها را پارلمانهای محلی خواند و افزود: شوراها نقش مستقیمی در تصمیمگیریها و توسعه زیرساختی مناطق دارند. از این رو، حضور کارگران به عنوان نمایندگان بخش بزرگی از بدنه جامعه در پای صندوقهای رأی، تضمینکننده تشکیل شوراهایی کارآمد، دلسوز و متعهد به پیگیری مطالبات به حق مردم خواهد بود.
پورحضرت در پایان با اشاره به تغییر در تقویم رویدادهای سیاسی خاطرنشان کرد: برای رویداد مهم سیاسی که قرار بود در ۱۱ اردیبهشت ماه رقم بخورد، آمادگی کامل در شهرستان وجود داشت؛ اما بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، این رویداد به دو ماه پس از پایان جنگ موکول شده است.
