راه اندازی ۶۶۰ مرکز معارف اسلام ناب؛حوزه باید پاسخگوی نیازهای روز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست گرامیداشت اولین سالگرد صدور بیانیه تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره «حوزه پیشرو و سرآمد» ظهر امروز در محل شهادت هشت شهید جنگ رمضان و با حضور حجت الاسلام روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

وی با اشاره به بیانیه رهبر شهید انقلاب گفت: این بیانیه شبیه به پیام روحانیت رهبر است که بارها از افت و آسیب‌های جامعه و حوزه علمیه یاد کرده و نسبت به دو جریان تحجر و تجدد هشدار داده‌اند.

وی افزود: مباحث زیادی در خصوص حوزه و روحانیت مطرح شده است، اما خلاصه آن را می‌توان در این پیام دید. این پیام به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه نوشته شد و رهبر انقلاب در آن به تاریخ حوزه و ماجرای استعمار اشاره کرده و مهم‌ترین اقدام حوزه را مبارزه با استعمار در ممالک اسلامی دانستند.

حریزاوی ادامه داد: حوزه علمیه به تنهایی و با شجاعت در برابر این جریان ایستاد و مهم‌ترین قیام، قیام حضرت امام خمینی (ره) بود که به موفقیت منتهی شد. این یکی از قدم‌های بزرگ حوزه علمیه در تاریخ معاصر بود.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت بازخوانی پیام رهبر انقلاب گفت: در این پیام، رهبر شهید انقلاب محورهایی را بیان کرده‌اند و از همه دانشگاهیان و علما درخواست می‌کنم هم‌اکنون که رهبر معظم انقلاب در ملکوت اعلی هستند، به بازخوانی این پیام بپردازند و محورهای پنج‌گانه را مطالبه و پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب پنج محور را تبیین و جزئیاتی را بیان کردند؛ مثلاً در مورد وظایف علم فقه در مسائل روز، مطالباتی را مطرح کردند که فقه باید پاسخگوی نیازهای روز باشد و این وظایف سنگینی برای حوزه است. همچنین تأکید کردند که بیان حوزه، بیان «بلاغ مبین» است و اگرچه به آن پرداخته شده، اما جای کار دارد و نقطه عطف آن، تبدیل حوزه به مجاهد فرهنگی است.

حریزاوی با اشاره به ظرفیت‌های جهادی حوزه گفت: بیش از ۴ هزار گروه جهادی ثبت‌شده داریم و بسیاری دیگر که ثبت نشده‌اند؛ اکثر گروه‌های جهادی به همت یک طلبه یا روحانی جهادی شکل گرفته است. این را افتخار حوزه می‌دانیم و هدف بعدی، ایجاد انگیزه در دیگران است که می‌تواند افق‌گشایی کند و آرمان و امید به مردم ببخشد؛ همان‌گونه که امروز مبعوث شدن مردم را می‌بینیم.

وی ادامه داد: قبل از ماه رمضان، ۶۰۰ نقطه اعلام آمادگی و تأسیس حوزه‌های معارف اسلام ناب را کردند و امروز ۱۰ درصد دیگر اضافه شده و در ۶۶۰ نقطه شاهد راه‌اندازی مراکز معارف اسلام ناب هستیم.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری دوره‌های الهیات جنگ گفت: در این جنگی که باعث نابودی خود دشمن خواهد بود، وظیفه می‌دانیم به موازات روایت فتح، الهیات فتح و بعثت و بیعت و شهادت و استغاثه و جهاد را که در چهارچوب الهیات راهبردی است، ارائه کنیم و پشتوانه‌های فکری و نظری جنگ را برای مردم فراهم کنیم.

حریزاوی در پایان درباره بسترهای آموزشی سازمان متبوع خود توضیح داد: اکثر این دوره‌ها در فضای مجازی برگزار شد و مخاطب آن هم اساتید بودند. کلاس‌های ما بخشی در قالب سامانه مبشران و حوزه معارف ارائه می‌شود که بخشی از آن آفلاین است و دوره‌های مجازی که اطلاع‌رسانی می‌شود، برای عموم قابل استفاده است.