به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی، ظهر سه شنبه در جلسه ایمنی راههای استان ضمن تقدیر از کسب رتبه چهارم لرستان در کاهش تصادفات، به تشریح وضعیت راههای استان و اقدامات لازم برای بهبود ایمنی جادهها پرداخت.
لرستان رتبه چهارم کاهش تصادفات در سال ۱۴۰۴
مجیدی از کسب رتبه چهارم استان لرستان در کاهش تصادفات در سال ۱۴۰۴ خبر داد و این موفقیت را نتیجه تلاشهای دستگاههای اجرایی و نظارتی دانست.
معاون عمرانی استانداری لرستان اظهار کرد: متأسفانه آمار تصادفات در شهرستانهای رومشکان، معمولان، سلسله و چگنی نگرانکننده است و همین موضوع میانگین استان را کاهش داده است.
وی ادامه داد: ضرورت دارد فرمانداری این شهرستانها جلسه ویژهای با حساسیت بالا برگزار کنند و گزارش آن به استان ارسال شود.
اقدامات پیشگیرانه و هماهنگیهای بینبخشی
مجیدی با اشاره به نزدیکی ایام اربعین گفت: نیاز است مکاتبهای با رئیس سازمان راهداری برای تخصیص اعتبار ویژه ایمنسازی مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین انجام شود.
تولید محتوای آموزشی در بستر شاد با همکاری آموزش و پرورش و راهداری
معاون عمرانی استانداری لرستان از آموزش و پرورش و راهداری خواست برای تولید محتواهای آموزشی در بستر شاد، جلسه دوجانبه برگزار کنند.
مجیدی بر لزوم نهایی شدن جانمایی پایگاههای اورژانس در آزادراه با هماهنگی راهداری، پلیس راه و منابع طبیعی تأکید کرد.
انتقاد از ناهماهنگی در نصب سرعتگیرها و علائم هشداردهنده
معاون عمرانی استانداری لرستان با انتقاد از ناهماهنگی در نصب سرعتگیرها و علائم راهنمایی در جادههای روستایی، گفت: گاهی سرعتگیر نصب شده ولی خبری از علائم هشداردهنده نیست.
وی ادامه داد: این موارد باید با همکاری فرمانداریها اصلاح شود.
پروژه واریانت چنار و تقاطع پرحادثه باباحسین
مجیدی در خصوص پروژه واریانت چنار اظهار کرد: مشکل جابجایی تیرهای برق این هفته حل شد و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی راهداری تخصیص یافته است.
وی یادآور شد: بارندگی موقت پروژه را متوقف کرده بود که پس از قطع بارش، کار با جدیت دنبال خواهد شد و در صورت عدم پیشرفت مطلوب، از ظرفیت ماده ۴۶ قانون برگزاری مناقصات برای تعیین تکلیف پیمانکار استفاده خواهد شد.
برخورد بدون اغماض با دستگاههای سهلانگار در حوزه ایمنی راهها
معاون استاندار درباره تقاطع پرحادثه باباحسین نیز گفت: راهکارهای کوتاهمدت و کمهزینه باید هرچه سریعتر ارائه شود و دستگاه مجری تقاطع هرچه سریعتر پروژه را اجرایی کند.
مجیدی در پایان تأکید کرد: اگر دستگاهی به دلیل سهلانگاری موجب به خطر افتادن جان مردم شود، بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
