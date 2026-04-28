نشست تخصصی بازخوانی کتاب «مانیفست طراشعر» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بازخوانی کتاب «مانیفست طراشعر» عصر سه شنبه در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور نویسندگان، پژوهشگران و جمعی از علاقهمندان ادبیات همراه بود، اثر تازهمنتشرشده امین افضلپور مورد نقد، بررسی و گفتوگو قرار گرفت.
«مانیفست طراشعر»؛ اثری نوپردازانه در عرصه شعر معاصر
کتاب «مانیفست طراشعر» اثر امین افضلپور، یکی از آثار تازهمنتشرشده در عرصه شعر و ادبیات معاصر است که در این نشست تخصصی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
این کتاب با رویکردی نوپردازانه، به دنبال ارائه تعریفی تازه از شعر و جریانهای نوین ادبی است.
حضور نویسندگان و پژوهشگران در نشست
در این جلسه، جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و علاقهمندان حوزه ادبیات حضور داشتند و با طرح دیدگاهها و تحلیلهای خود، به واکاوی مبانی نظری، شیوه روایت و رویکردهای نوپردازانه این کتاب پرداختند.
شرکتکنندگان در این نشست، مباحث مطرحشده در کتاب «مانیفست طراشعر» را در چارچوب جریانهای معاصر شعر و ادبیات بررسی کردند.
تحلیل مبانی نظری، شیوه روایت و رویکردهای نوپردازانه این اثر از جمله محورهای اصلی این نشست تخصصی بود.
تبادل نظر میان اهالی قلم و ادب
این نشست فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر میان اهالی قلم و ادب فراهم آورد تا ضمن نقد و بررسی این اثر، به گفتوگو درباره جریانهای نوین شعر معاصر بپردازند.
این نشستها، فضایی مناسب برای تبادل نظر اهالی قلم و ادب و ارتقای سطح کیفی آثار ادبی استان فراهم میکند.
