ساسانی: اقدامات پدافندی خوزستان در جنگ‌ بسیار مؤثر بود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ساسانی عصر امروز سهشنبه پس از دیدار با استاندار خوزستان گفت: امروز از مجموعههایی که از قبل پیشبینی کرده بودیم، بازدید میدانی انجام دادیم و ارزیابیهای خود را از منظر پدافند غیرعامل به عمل آوردیم.
جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: بازدید و ارزیابی ما حاکی از این است که اقدامات بسیار خوبی از این منظر در سطح استان انجام شده است.
سردار ساسانی تصریح کرد: این اقدامات ناشی از تدابیری است که در شرایط جنگی توسط مجموعه مدیران استان پیشبینی و به اجرا رسیده بود.
وی ادامه داد: تشکیل مجموعههایی که باید کارها را پیگیری میکردند، انجام شده و پیشبینیهای لازم صورت گرفته بوده است و این اقدامات بسیار خوب بود.
جانشین پدافند غیرعامل کشور با اشاره به جلسه با استاندار خوزستان بیان کرد: امروز گزارش، ملاحظات و نکات خود را خدمت استاندار و سایر مدیران مربوطه حاضر در جلسه ارائه کردیم.
ساسانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه ویژه خوزستان در حوزه پدافند غیرعامل گفت: در جلسه تشکیل قرارگاههای شرایط اضطرار خوزستان باید اعلام کنم که این قرارگاهها در خوزستان به عنوان یک الگوی کامل است که باید به کل کشور تسری داده شود.
وی تأکید کرد: ما به کل کشور اعلام کردیم که الگوی قرارگاهی استان خوزستان را اجرا کنند.
جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن تقدیر از عملکرد استاندار خوزستان در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: از زحمات و اقدامات مؤثری که انجام شدهاست، تشکر میکنیم و انشاءالله بقیه موارد همانطور که استاندار گفت، پیگیری خواهد شد.
ساسانی در پایان بیان کرد: امیدواریم با این اقدامات شاهد موفقیتها و پیروزیهایمان در این جنگ تحمیلی باشیم.
