به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن ساسانی امروز (چهارشنبه، دهم آبان‌ماه) در دومین آئین نکوداشت پدافند غیرعامل در صنعت نفت، در پدافند غیرعامل با یک مثلث عملیاتی در محیط‌مان سروکار داریم، اظهار کرد: این مثلث عبارت است از عنصر تهدید، آسیب‌پذیری و عنصر پیامد که پیامدها معمولًا از اندرکنش دو عنصر اول شکل می‌گیرند و به‌وجود می‌آیند؛ یعنی اثر تهدید و نقاط آسیب.

وی ادامه داد: وقتی در مجموعه‌ای بیشترین مراکز حائز اهمیت و بیشترین اثرگذاری وجود دارد بی‌شک بیشترین عنصر تهدید بر آن اعمال خواهد شد.

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در سال ۸۲ که با فرمان مقام معظم رهبری کمیته دائمی پدافند غیرعامل شکل گرفت بعد هم به‌تدریج ساختار سازمان پدافند غیرعامل شکل گرفت ما توانمندی‌هایی را که امروز داشتیم، نداشتیم و با بیشترین آسیب‌پذیری روبه‌رو بودیم، تصریح کرد: با عبور از این شرایط دیگر اهمیت پدافند غیرعامل بر کسی پوشیده نیست و گفتمان پدافند غیرعامل در دستگاه‌ها شکل گرفته است.

ساسانی با اشاره به اینکه بیشترین دستگاه حیاتی کشور در صنعت نفت و گاز وجود دارد، تصریح کرد: شاخصی در پدافند غیرعامل داریم به نام جذابیت هدف که مؤلفه‌های گسترده‌ای دارد. یکی از مؤلفه‌ها، گستردگی خدمات به مردم و کشور است. نمونه آن را در حمله سایبری به سامانه مدیریت توزیع سوخت کشور شاهد بودیم.

به گفته وی، نحوه توزیع سامانه‌های انرژی کشور، چگونگی توسعه آن و طراحی الگوهای مناسب برای پیاده‌سازی مراکز زیرساختی مثل نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها با مقیاس بزرگ، پرسش‌هایی است که پدافند غیرعامل به آن پاسخ می‌دهد.

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه باید روی این الگوی توسعه در سطح راهبردی مطالعه شود، اظهار کرد: یکی از مفاهیمی که در سطح راهبردی در حوزه پدافند غیرعامل مطرح است، الگوسازی برای پیشرفت کشور و توسعه زیرساخت‌هاست.

ساسانی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در استقرار نظام‌های پدافند غیرعامل در زیرساخت‌ها، توجه به کارایی و اثربخشی است، تصریح کرد: این اقدام‌ها باید در سطح عملیاتی به کاهش آسیب‌پذیری منجر شود.

به گفته وی، آنچه در سازمان پدافند غیرعامل به آن توجه شده است، ایجاد یک ساختار برای مدیریت مجموعه‌هایی است که به‌صورت متعدد مراکز حیاتی، حساس و مهم در آن تجمیع شده است.

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: در این قانون، مأموریت‌های تازه‌ای برای سازمان پدافند غیرعامل کشور پیش‌بینی شده است. یکی از این موارد، حصول اطمینان از آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدها و مدیریت مقابله با تهدیدهای نوین است که باید با آینده‌پژوهی ضمن رصد تهدیدها، تجهیزات و الزامات لازم برای مقابله با این تهدیدها را راهبری کنیم.

وی تصریح کرد: در قانون جدید، دستگاه‌ها مکلف به تأمین منابع لازم در بودجه‌های سالانه برای اجرای الزام‌های پدافند غیرعامل شده‌اند. این موضوع در قالب توافقنامه‌ای با سازمان باید عملیاتی شود و سازمان پدافند غیرعامل کشور به‌عنوان ناظر بر این توافقنامه باید هر سه ماه یک بار، گزارشی را از روند انجام اقدام‌ها به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کند. از دستگاه‌ها انتظار داریم نسبت به ارائه این گزارش‌ها نهایت همکاری را داشته باشند.