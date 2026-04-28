۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

فرماندار گناوه: امتحانات دانش آموزان متناسب با آموزش‌ها باشد

بوشهر-فرماندار گناوه گفت: پیشنهاد می شود امتحانات پیشرو متناسب با آموزش هایی که دانش آموزان در شرایط کنونی فرا می گیرند، برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان اظهار کرد: تعطیلی مدارس و آموزش غیرحضوری،علاوه بر اینکه آسیب‌هایی در حوزه‌های آموزشی و تربیتی به‌ دنبال داشته ، خانواده‌ ها و دانش آموزان نیز دغدغه مند بخصوص در نحوه سوالات امتحانات پایان سال تحصیلی شده اند.
وی از رییس آموزش و پرورش شهرستان خواست تا خواسته مطرح شده را به مقامات استانی و کشوری منعکس کند.

فرماندار ورییس شورای آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: اگرچه آموزش مجازی، جای آموزش چهره‌به‌چهره را نمی‌گیرد. اما بنا به تصمیم دولت ، امروز سلامت و امنیت دانش‌آموزان اولویت اول است و بنابراین باید از ظرفیت آموزش مجازی با نظارت دقیق استفاده شود.

وی از تلاش بی‌وقفه رییس آموزش و پرورش و معلمان شهرستان در شرایط جنگی برای سرپا نگه داشتن مدار آموزش قدردانی کرد و فرارسیدن هفته شامخ معلم را به فرهنگیان این شهرستان تبریک گفت.

نگاه ویژه به آموزش و پرورش در توزیع اعتبارات

فرماندار گناوه گفت: باتوجه به نقش و اهمیت آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت، فرمانداری در توزیع اعتبارات کمیته برنامه ریزی سال گذشته نگاه خاص و ویژه ای به این مجموعه مهم داشته است و امسال نیز بر همین منوال نگاه خواهیم کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره معلمان و دانش‌آموزان شهید به‌ویژه شهدای حادثه دبستان شجره طیبه میناب ، اظهار کرد: شهدای عزیز ، چراغ راه آینده‌اند و امروز وظیفه داریم که مسیر شهدا را در همه عرصه ها ازجمله با تلاش علمی، تربیتی و فرهنگی ادامه دهیم.

