به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان اظهار کرد: تعطیلی مدارس و آموزش غیرحضوری،علاوه بر اینکه آسیب‌هایی در حوزه‌های آموزشی و تربیتی به‌ دنبال داشته ، خانواده‌ ها و دانش آموزان نیز دغدغه مند بخصوص در نحوه سوالات امتحانات پایان سال تحصیلی شده اند.

وی از رییس آموزش و پرورش شهرستان خواست تا خواسته مطرح شده را به مقامات استانی و کشوری منعکس کند.

فرماندار ورییس شورای آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: اگرچه آموزش مجازی، جای آموزش چهره‌به‌چهره را نمی‌گیرد. اما بنا به تصمیم دولت ، امروز سلامت و امنیت دانش‌آموزان اولویت اول است و بنابراین باید از ظرفیت آموزش مجازی با نظارت دقیق استفاده شود.

وی از تلاش بی‌وقفه رییس آموزش و پرورش و معلمان شهرستان در شرایط جنگی برای سرپا نگه داشتن مدار آموزش قدردانی کرد و فرارسیدن هفته شامخ معلم را به فرهنگیان این شهرستان تبریک گفت.

نگاه ویژه به آموزش و پرورش در توزیع اعتبارات

فرماندار گناوه گفت: باتوجه به نقش و اهمیت آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت، فرمانداری در توزیع اعتبارات کمیته برنامه ریزی سال گذشته نگاه خاص و ویژه ای به این مجموعه مهم داشته است و امسال نیز بر همین منوال نگاه خواهیم کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره معلمان و دانش‌آموزان شهید به‌ویژه شهدای حادثه دبستان شجره طیبه میناب ، اظهار کرد: شهدای عزیز ، چراغ راه آینده‌اند و امروز وظیفه داریم که مسیر شهدا را در همه عرصه ها ازجمله با تلاش علمی، تربیتی و فرهنگی ادامه دهیم.