به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی شب گذشته در دیدار رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی خراسانهای رضوی، شمالی و جنوبی با استاندار به تشریح وضعیت شاخصهای اقتصادی استان پرداخت.
وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه تورم و اشتغال اظهار داشت: خراسان جنوبی طی هفت ماه متوالی پایینترین نرخ تورم کشور را تجربه کرده و در فصل پاییز نیز کمترین نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داده است.
ذاکریان افزود: در فصل زمستان نیز استان در جایگاه دوم کشور از نظر نرخ بیکاری قرار گرفت که این موضوع نشاندهنده بهبود نسبی وضعیت بازار کار در مقایسه با میانگین کشور است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به روند شاخص تورم در استان گفت: در فروردینماه سال ۱۴۰۳ خراسان جنوبی بالاترین شاخص تورم کشور را داشت اما با پیگیریهای انجامشده، در ماههای بعد روند کاهشی تورم آغاز شد و استان برای هفت ماه متوالی کمترین نرخ تورم کشور را از آن مود کرد و دو ماه اخیر نیز رتبه دوم پایین ترین نرخ تورم را دارد.
وی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان تصریح کرد: در کمتر از دو سال گذشته ۱۸ مجوز سرمایهگذاری خارجی در خراسان جنوبی صادر شده که از این تعداد ۱۲ پروژه وارد مرحله بهرهبرداری شده است.
ذاکریان ادامه داد: در برخی پروژهها، سرمایهگذار خارجی با اطمینان از فضای اقتصادی استان، بدون اتلاف زمان در بروکراسی اداری، تجهیزات خود را وارد و عملیات اجرایی را مستقیماً آغاز کرده که این موضوع نشاندهنده افزایش اعتماد به فضای سرمایهگذاری استان است.
وی با تأکید بر نقش هماهنگی دستگاههای اجرایی از جمله بانکها، گمرک و امور مالیاتی گفت: تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی از عوامل مهم در جذب و حفظ سرمایهگذار در استان بوده است.
وی گفت: همه این توفیقات به جهت نگاه اقتصادی استاندار و پیگیری ها و تلاش ها و حضور میدانی ایشان حاصل شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به ارزیابیهای ملی اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارهای رسمی، خراسان جنوبی در مسیر بهبود جایگاه اقتصادی قرار دارد و در صورت استمرار این روند، میتواند نقش مؤثرتری در جذب سرمایه و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
