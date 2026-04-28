منفرد: ایجاد نهضت در امر روایت ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول منفرد عصر سه‌شنبه در دومین نشست تخصصی تذکره هنر انقلاب اسلامی در استان گیلان اظهار کرد: روایت تقریر هر شخص نسبت به وقایع، اشخاص و ... پیرامون موضوعات است.

وی ضمن تاکید بر لزوم اهمیت روایت از منظر دین اسلام اظهار کرد: در باب اهمیت روایت همین بس که فلسفه رسالت ۱۲۴ هزار پیامبر عرضه روایت توحیدی از خلقت برای انسان‌ها بوده است، همچنین در آیه ۲۶ سوره بقره بدین اصل اشاره شده است که خداوند از مثل‌ها برای روایت استفاده می‌کند.

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی گیلان تصریح کرد: هر روایت می‌تواند منشاء هدایت یا گمراهی شود و عدم روایتگری صحیح و عادلانه جوامع را به سمت و سوی انحطاط پیش می‌برد.

منفرد با تأکید بر جایگاه روایت در مقوله هنر افزود: روایت پیش‌نیاز تولید هنری است و هر تولید هنری طبیعی از مواجهه هنرمند با یک روایت آغاز می‌شود، روایت هنرمند را به یقین و اطمینان نسبت به یک موضوع می‌رساند و سپس به صورت غیر ارادی هنر شکل می‌گیرد و زمینه‌ساز تولید آثار هنری خواهد شد.

وی عدم تلقی صحیح از ماهیت روایت و همچنین جایگاه آن در تولیدات هنری را منشأ مشکلات جدی در عکملکرد مراکز روایت در کشور دانست و گفت: تحقق روایت مطلوب نیازمند یک نهضت مردمی است و ما با جمع‌سپاری، می‌توانیم در مقوله روایت موفق شویم، خداوند متعال نیز با ختم نبوت، بخشهایی از رسالت پیامبری را برعهده مردم نهاده است و این با ضرورت جمع سپاری روایت همخوانی دارد.

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی گیلان تصریح کرد:

امروز در این روند شاهد روایت‌ های گوناگون در جهت‌ گیری‌های درست و نادرست هستیم.