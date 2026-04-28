پیام سردار شریف به مناسبت اربعین شهید نائینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف، رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس، در پیامی به مناسبت اربعین شهادت سردار سرتیپ پاسدار علیمحمد نائینی نوشت:
«اربعین شهادت سردار پرافتخار سپاه اسلام، مجاهد نستوه، مدیر مدبر و مؤمن، سردار سرتیپ پاسدار دکتر علیمحمد نایینی، سخنگو و معاون پیشین روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرصتی مغتنم برای واکاوی عمیقتر در ابعاد گوناگون حیات طیبه مردی است که عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، صیانت از ارزشهای دفاع مقدس و اعتلای گفتمان مقاومت سپری کرد. او نه تنها پاسدار مرزها، بلکه پاسدار حریم حقیقت، راوی صادق جهاد و معمار نظاممند روایتهای ماندگار از حماسه ملت ایران در دفاع مقدس اول، دوم و سوم بود.
سردار شهید نایینی، از بدو ورود به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روحیه جهادی و انقلابی خود را در قالب مسئولیتهای متعدد فرهنگی، تبلیغی و رسانهای متجلی ساخت. او بهخوبی درک کرده بود که جنگ، تنها در جبهههای سخت نظامی خلاصه نمیشود، بلکه عرصه عظیم فرهنگ و رسانه نیز میدان نبردی حساس و تعیینکننده است.
یکی از درخشانترین فصل های خدمت شهید نایینی، دوره هشت ساله مدیریت ایشان بر مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه بود. این مسئولیت، بار سنگین حفظ، سازماندهی، تحلیل و انتشار گنجینه عظیم میراث دفاع مقدس _ در ادامه راه عزیزانی چون مرحوم سردار محمدزاده و مرحوم دکتر حسین اردستانی_ را بر دوش او نهاد.
در دوران حساس و خطیر مسئولیت "سخنگویی و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، شهید دکتر نایینی، نقشی کلیدی در مدیریت افکار عمومی، شفافسازی مواضع و انتقال پیامهای سپاه به بدنه جامعه و رسانهها به ویژه در جنگ های تحمیلی 12 روزه و رمضان ایفا نمود.
از بدو ورود به سپاه تا لحظه شهادت، سردار شهید علیمحمد نایینی، نماد «خستگیناپذیری» و «تعهد بیمنتها» بود.
در حوزه روابط عمومی و اطلاعرسانی، مهارت او در انتقال پیام، شفافیت، و پاسخگویی بهنگام، وی را به سرعت و حتی در مدت تصدی حدود 20 ماهه مسئولیت سخنگویی و معاونت روابط عمومی سپاه، به چهرهای شناختهشده و مورد احترام در این عرصه تبدیل کرده بود.»
