استان مرکزی در سوگ خورشید خراسان غرق در ماتم است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با سالروز شهادت حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع)، مردم دیار آفتاب یکپارچه در اراک و دیگر شهرستان‌های این استان با حضور در مساجد، هیأت‌ها و بقاع متبرکه، به عزاداری و نوحه‌خوانی پرداختند.

در اراک نیز کاروان‌های عزاداری با حضور هیأت‌های مذهبی در مسیر آستان امامزادگان عبدالله و آمنه‌خاتون(س) به حرکت درآمدند و جلوه‌ای از عشق مردم این دیار به اهل‌بیت(ع) را به نمایش گذاشتند.

ارادت ایرانیان به امام رضا(ع) ریشه‌ای عمیق در فرهنگ و تاریخ این سرزمین دارد؛ امامی که حرم مطهرش در مشهد، قرن‌هاست پناهگاه دل‌های عاشقان اهل‌بیت(ع) است و برای مردم، نام امام رضا(ع) با زیارت، کرامت، امید و گشایش گره خورده و حتی کسانی که توفیق حضور در مشهد را ندارند، با برگزاری روضه، نذر و شرکت در آیین‌های سوگواری، ارادت خود را به امام رئوف ابراز می‌کنند.

حضور کودکان و جوانان در کنار بزرگ‌ترها، برپایی سفره‌های نذری و کمک به نیازمندان، جلوه‌هایی از این پیوند دیرینه است پیوندی که در روز شهادت امام هشتم(ع)، دل مردم استان مرکزی و سراسر ایران را روانه مشهدالرضا می‌کند.

فضای شهر اراک امروز آکنده از نوای مداحی و روضه‌هایی است که در وصف غریبی و مظلومیت امام هشتم شیعیان خوانده می‌شود.

سخنرانان و مداحان اهل بیت(ع) سرزمین آفتاب از شب گذشته در این مراسم‌ها، ضمن تبیین ابعاد شخصیت علمی و معنوی حضرت رضا (ع) و نقش ایشان در ترویج آموزه‌های ناب اسلامی، بر ضرورت الگوگیری از سیره اخلاقی و سیاسی آن امام همام تاکید کردند.

پاسخ‌های مستدل امام رضا(ع) تبدیل کننده کننده توطئه‌های دشمنان به فرصت بود

امام جمعه محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سیره امام رضا(ع) مجموعه‌ای از آموزه‌های اخلاقی، علمی و اجتماعی را در برابر جامعه کنونی قرار می‌دهد که راهگشای بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

حجت‌الاسلام مهدی ربانی افزود: در زندگی امام هشتم(ع) جلوه‌هایی از اخوت و برادری، خدمت به نیازمندان، خوش‌رویی، صبر، حلم و بردباری دیده می‌شود که هر یک برای زندگی فردی و اجتماعی انسان امروز درس‌آموز است.

امام جمعه محلات گفت: یکی از بخش‌های برجسته زندگی آن حضرت، حضور در مناظرات علمی با اندیشمندان و پیروان ادیان و مکاتب مختلف بود که نشان‌دهنده جایگاه والای علمی امام رضا(ع) و اهمیت گفت‌وگوی منطقی در مکتب اهل‌بیت(ع) است.

امام جمعه محلات با بیان اینکه مناظرات امام رضا(ع) توطئه‌های سیاسی را فرصتی برای آشکار شدن جایگاه علمی ایشان تبدیل کرد، ادامه داد: برخی از این جلسات با هدف تضعیف جایگاه امام رضا(ع) برگزار می‌شد، اما حضور و پاسخ‌های مستدل آن حضرت نه تنها این اهداف را محقق نکرد بلکه مقام علمی ایشان را بیش از گذشته برای مردم آشکار ساخت و از این منظر، سیره امام رضا(ع) تأکیدی بر ضرورت رونق یافتن محافل علمی، پرسشگری و تبادل نظر در جامعه است.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری نسل جدید از سیره رضوی گفت: چنانچه بخواهیم ارتباط جوانان و نوجوانان با معارف اهل‌بیت(ع) عمیق و ماندگار باشد، باید این معارف را از قالب بیان صرف خارج کرده و در زندگی و رفتار اجتماعی به آنان نشان دهیم، نوجوانی که در کنار خانواده با سیره امام رضا(ع)، اخلاق، کرامت، علم و شیوه برخورد آن حضرت با مردم آشنا می‌شود، می‌تواند این آموزه‌ها را در روابط خود با خانواده، دوستان و جامعه نیز به کار بگیرد.

وی با اشاره به تقارن ایام شهادت امام رضا(ع) با سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) تصریح کرد: پیامبر اسلام(ص) پیام‌آور رحمت برای همه جهانیان بود و یکی از مهم‌ترین درس‌های مکتب پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع)، دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه است.

حجت الاسلام ربانی تاکید کرد: جامعه کنونی بیش از هر زمان دیگری به این نگاه نیاز دارد و باید با تکیه بر مشترکات، از ایجاد شکاف میان مردم جلوگیری کرد، همان‌گونه که قرآن کریم حتی پیروان ادیان توحیدی را به حرکت حول محور مشترک توحید دعوت کرده است.

سیره رضوی راهگشای مسائل فرهنگی و اجتماعی امروز است

استاد دانشگاه و کارشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امام رضا(ع) با علم، اخلاق و رفتار کریمانه خود الگویی ماندگار برای جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

حجت الاسلام محمدامیر رضوانی اظهار کرد: امام هشتم(ع) به «امام رئوف» شهرت دارند و این رأفت و مهربانی حضرت، ویژگی‌ نیست که تنها در منابع تاریخی درباره آن سخن گفته شده باشد، بلکه بسیاری از مردم در تجربه زیارت حرم مطهر رضوی، آرامش و حال معنوی خاصی را احساس می‌کنند.

وی افزود: زمانی که انسان قدم به صحن مطهر امام رضا(ع) می‌گذارد، فضای معنوی حرم و حال زائران می‌تواند دل انسان را متوجه خداوند کند و این احساس آرامش، جلوه‌ای از همان محبت و رأفتی است که مردم در طول قرن‌ها نسبت به امام رضا(ع) پیدا کرده‌اند و از این رو، زیارت امام رضا(ع) صرفاً حضور در یک مکان مقدس نیست، بلکه فرصتی برای بازسازی روحی، توجه به خدا و تجدید عهد با ارزش‌های دینی و اخلاقی است.

این کارشناس فرهنگی و استاد دانشگاه بیان کرد: مأمون تصور می‌کرد با برگزاری مناظره با دانشمندان و اندیشمندان مختلف می‌تواند امام را در عرصه علمی تحت فشار قرار دهد، اما آنچه در این جلسات اتفاق افتاد، نتیجه‌ای متفاوت داشت و جایگاه علمی امام رضا(ع) بیش از پیش برای مردم آشکار شد.

حجت الاسلام رضوانی ادامه داد: امام رضا(ع) در این مناظرات با آرامش، متانت و استدلال سخن می‌گفتند و معارف حق را برای جامعه تبیین می‌کردند و اگر بخواهیم با ادبیات امروز از این رفتار امام یاد کنیم، می‌توان آن را نمونه‌ای برجسته از «جهاد تبیین» دانست.

وی تصریح کرد: امام رضا(ع)‌ در برابر شبهات و دیدگاه‌های مختلف، بدون هیاهو و با تکیه بر علم و منطق، از حقیقت دفاع می‌کردند و این روش برای جامعه امروز نیز درس بزرگی دارد که اختلاف دیدگاه نباید به دشمنی و حذف یکدیگر منجر شود، بلکه باید زمینه‌ای برای گفت‌وگوی علمی و روشن شدن حقیقت باشد.

وی تاکید کرد: حضور امام هشتم(ع) در ایران تنها یک اتفاق تاریخی نبود، بلکه آثار عمیقی در شکل‌گیری و گسترش معارف اهل‌بیت(ع) در این سرزمین داشت و پس از حضور امام رضا(ع)، شمار زیادی از خاندان و سادات و امامزادگان نیز به ایران آمدند و حضور شخصیت‌هایی همچون حضرت معصومه(س) و حضرت احمد بن موسی(ع) در این سرزمین، به گسترش و استقرار فرهنگ اهل‌بیت(ع) کمک کرد.

حجت الاسلام رضوانی با بیان اینکه معارف رضوی برای ماندگاری در جامعه نیازمند کار فرهنگی مستمر است، گفت: اگر می‌خواهیم جامعه با آموزه‌های امام رضا(ع) آشنا شود، ابتدا خودمان باید این معارف را بشناسیم و سپس آنها را به زبان قابل فهم برای نسل جدید منتقل کنیم، اقدام فرهنگی، کوتاه‌مدت و زودبازده نیست و نمی‌توان انتظار داشت با چند برنامه مناسبتی، سبک زندگی جامعه تغییر کند؛ معارف اهل‌بیت(ع) باید به صورت مستمر آموزش داده شود و در رفتار، خانواده، مدرسه، دانشگاه و فضای اجتماعی حضور پیدا کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به سالروز شهادت امام رضا(ع) اظهار کرد: اکنون جامعه ما بیش از هر چیز به بازخوانی آن بخش از سیره امام رضا(ع) نیاز دارد که میان علم، معنویت، اخلاق و گفت‌وگو پیوند برقرار می‌کند.

وی تاکید کرد: امام رضا(ع) به ما می‌آموزند که می‌توان در عین پایبندی به اعتقادات، با صاحبان دیدگاه‌های متفاوت گفت‌وگو کرد، با منطق و استدلال سخن گفت و در کنار آن، رأفت و مهربانی با مردم را فراموش نکرد و اگر این سه عنصر یعنی معرفت، اخلاق و گفت‌وگو در جامعه تقویت شود، می‌توان امیدوار بود که معارف رضوی از یک یادبود تاریخی فراتر رفته و به بخشی از سبک زندگی نسل امروز تبدیل شود.

زیارت امام رضا(ع) فرصتی ناب برای تربیت نسل جدید است

کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهادت امام رضا(ع) فرصتی برای بازگشت به سیره و سبک زندگی امامی است که علم، اخلاق و معنویت را در کنار یکدیگر معنا کرد.

حجت‌الاسلام سید احمد غفاری اظهار کرد: امام هشتم(ع) در دوران زندگی خود با رفتار، گفتار و مناظرات علمی، جایگاه عقل و معرفت را در دین نشان دادند و به ما آموختند که ایمان حقیقی با شناخت و آگاهی عمیق‌تر می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه خانواده‌ها به تربیت معنوی فرزندان افزود: یکی از وظایف مهم والدین این است که زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با اهل‌بیت(ع) را از راه‌هایی که برای آنان ملموس و خاطره‌انگیز است فراهم کنند، سفر خانوادگی به مشهد مقدس می‌تواند یکی از همین فرصت‌ها باشد چراکه کودک در چنین سفری تنها درباره امام رضا(ع) نمی‌شنود، بلکه فضای زیارت، حرم مطهر، حضور مردم و حال و هوای معنوی زائران را از نزدیک می‌بیند و تجربه می‌کند.

این کارشناس مذهبی با اشاره به کرامت و مهربانی امام رضا(ع) گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته سیره رضوی، توجه به انسان‌ها و رفتار کریمانه با مردم است، امام رضا(ع) در مواجهه با افراد، فارغ از جایگاه و موقعیت اجتماعی آنان، با اخلاق نیکو و احترام برخورد می‌کردند و همین ویژگی سبب شده است محبت آن حضرت در طول قرن‌ها در دل مردم باقی بماند.

حجت الاسلام غفاری افزود: اکنون خانواده‌ها می‌توانند از این جنبه اخلاقی سیره رضوی برای تربیت فرزندان خود بهره بگیرند و به آنان بیاموزند که دینداری فقط در عبادت خلاصه نمی‌شود، بلکه در مهربانی، گذشت، احترام و دستگیری از دیگران نیز جلوه دارد.

این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه یکی دیگر از درس‌های مهم زندگی امام رضا(ع)، جایگاه علم و گفت‌وگوی منطقی است، گفت: ایشان در مناظرات خود با دانشمندان و پیروان ادیان مختلف، با استدلال و آرامش سخن می‌گفتند و از پاسخ‌گویی به پرسش‌ها استقبال می‌کردند و این موضوع برای نسل کنونی نیز پیام روشنی دارد و جوان و نوجوان باید یاد بگیرد که برای باورهای خود معرفت پیدا کند، سؤال بپرسد و پاسخ منطقی دریافت کند، نه اینکه صرفاً به دلیل تقلید از دیگران چیزی را بپذیرد.

حجت الاسلام غفاری با اشاره به سالروز شهادت امام رضا(ع) اظهار کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی سیره امام رضا(ع) نیاز داریم سیره‌ای که در آن علم در کنار معنویت، عقلانیت در کنار ایمان و مهربانی در کنار مسئولیت اجتماعی قرار گرفته است.

وی گفت: اگر خانواده‌ها بتوانند این مفاهیم را به زبان ساده به نسل جدید منتقل کنند و کودکان را با محبت اهل‌بیت(ع) آشنا سازند، زیارت امام رضا(ع) و یاد شهادت ایشان تنها یک مناسبت در تقویم نخواهد بود، بلکه می‌تواند به فرصتی برای ساختن نسلی آگاه، اخلاق‌مدار و معنوی تبدیل شود.