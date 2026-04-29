آزاده بلند نظر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۲۶ باب کتابخانه در شاهرود وجود دارد، ابراز کرد: متاسفانه با توجه به جمعیت، وسعت و سابقه فعالیت‌های فرهنگی و علمی و فقهی شهرستان شاهرود، این میزان کتابخانه جوابگوی نیازهای مردم نیست.

وی با بیان اینکه پیگیری هایی صورت داده ایم که با افتتاح پروژه‌های جدید یا بازطراحی فضاهای فرهنگی موجود به ظرفیت کتابخانه‌های شهرستان شاهرود بیافزاییم، افزود: تلاش دیگر ما این است که کتابخانه‌های سیار را در دستور کار قرار دهیم.

دبیرکل کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه در ماه‌های اخیر کتابخانه سیار اتوبوسی در شاهرود داشتیم که مورد استقبال خوبی قرار گرفت، بیان کرد: در خیابان مزار شاهرود نیز کلنگ زنی یک مجموعه کتابخانه خیر ساز در هفته جاری انجام شده است آن هم در مجموعه ای که سابقاً کتابخانه بود و بعد از چندین سال تخریب، حالا قرار است با مشارکت خیران دوباره احداث شود.

بلندنظر با بیان اینکه قرار است از ظرفیت یک خیر شاهرودی برای کاهش کمبود فضاهای کتابخانه‌ای استفاده کنیم، بیان کرد: تلاش می کنیم که بیشتر از ظرفیت های خیران فرهنگی در شهرستان شاهرود و استان سمنان بهره گیری کنیم.

وی با بیان اینکه در سراسر کشور نیز بر روی مفهوم وقف‌های فرهنگی با موضوع کتاب، بهره گیری از ساخت و سازهای خیریه و ... کارهای خوبی صورت گرفته اما بخش عمده این موضوع صرف مدرسه سازی می‌شود، افزود: تقاضای ما این است که به مقوله کتابخانه سازی نیز چنین توجهی در کشور وجود داشته باشد.

دبیرکل کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه کتابخانه ادامه زنجیره تولید فرهنگ و استقرار ارزش های فرهنگی جامعه در کنار مدرسه و دانشگاه و ... است، گفت: اگر کتابخانه‌سازی مانند مدرسه‌سازی مورد توجه خیران در سراسر کشور قرار گیرد چرخه فرهنگی کشورمان به صورت کامل تکمیل خواهد شد.

بلندنظر ادامه داد: در این صورت شاهد خواهیم بود که افراد بعد از جدا شدن از محیط‌های آموزشی مانند مدرسه، رها نمی‌شوند و هنوز محلی برای رجوع و اتصال آن‌ها به کتاب و فرهنگ وجود خواهد داشت.