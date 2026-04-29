به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کر استارمر، نخست وزیر انگلیس گفت: بعید است که در صورت باز شدن تنگه هرمز آسیب‌های مربوط به این بحران رفع شود و این بحران در درازمدت ممکن است زندگی روزمره شهروندان انگلیسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود که این درگیری ممکن است مقاصد تفریحی برای گذراندن تعطیلات و عادات مربوط به خرید مواد غذایی شهروندان انگلیسی را تغییر دهد.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.