۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۲

استارمر: جنگ علیه ایران زندگی انگلیسی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد

استارمر: جنگ علیه ایران زندگی انگلیسی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد

نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که جنگ علیه ایران ممکن است زندگی روزمره مردم انگلیس را نیز تحت‌ تاثیر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کر استارمر، نخست وزیر انگلیس گفت: بعید است که در صورت باز شدن تنگه هرمز آسیب‌های مربوط به این بحران رفع شود و این بحران در درازمدت ممکن است زندگی روزمره شهروندان انگلیسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود که این درگیری ممکن است مقاصد تفریحی برای گذراندن تعطیلات و عادات مربوط به خرید مواد غذایی شهروندان انگلیسی را تغییر دهد.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

