به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست نوشت: انتخابات محلی می‌تواند برکناری نخست‌وزیر دارای وضعیت بحرانی در انگلیس را تسریع کند.

واشنگتن پست افزود: رأی‌دهندگان انگلیسی روز پنج‌شنبه در انتخاباتی شرکت خواهند کرد که می‌تواند به پایان دوره پرچالش نخست‌وزیری استارمر شتاب ببخشد و تأیید کند که که با تشدید اختلافات بین احزاب انگلیس، این کشور وارد دوره‌ای از سیاست چندحزبی پیچیده و آشفته شده است.

جنگ علیه ایران به تورم در انگلیس دامن زده و بر چالش‌های دولت حاکم بر این کشور برای جلب رضایت مردم افزوده است.