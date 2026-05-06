۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

واشنگتن‌پست: انتخابات محلی می تواند پایان دولت استارمر را رقم بزند

یک رسانه آمریکایی نوشت انتخابات محلی روز پنج شنبه در انگلیس می تواند پایان دولت حاکم بر این کشور را رقم بزند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست نوشت: انتخابات محلی می‌تواند برکناری نخست‌وزیر دارای وضعیت بحرانی در انگلیس را تسریع کند.

این رسانه غربی نوشت: رأی‌دهندگان انگلیسی در انتخاباتی شرکت خواهند کرد که ممکن است به پایان زودهنگام دوره پرچالش نخست‌وزیری کر استارمر منجر شود.

واشنگتن پست افزود: رأی‌دهندگان انگلیسی روز پنج‌شنبه در انتخاباتی شرکت خواهند کرد که می‌تواند به پایان دوره پرچالش نخست‌وزیری استارمر شتاب ببخشد و تأیید کند که که با تشدید اختلافات بین احزاب انگلیس، این کشور وارد دوره‌ای از سیاست چندحزبی پیچیده و آشفته شده است.

جنگ علیه ایران به تورم در انگلیس دامن زده و بر چالش‌های دولت حاکم بر این کشور برای جلب رضایت مردم افزوده است.

