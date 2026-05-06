به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتنپست نوشت: انتخابات محلی میتواند برکناری نخستوزیر دارای وضعیت بحرانی در انگلیس را تسریع کند.
این رسانه غربی نوشت: رأیدهندگان انگلیسی در انتخاباتی شرکت خواهند کرد که ممکن است به پایان زودهنگام دوره پرچالش نخستوزیری کر استارمر منجر شود.
واشنگتن پست افزود: رأیدهندگان انگلیسی روز پنجشنبه در انتخاباتی شرکت خواهند کرد که میتواند به پایان دوره پرچالش نخستوزیری استارمر شتاب ببخشد و تأیید کند که که با تشدید اختلافات بین احزاب انگلیس، این کشور وارد دورهای از سیاست چندحزبی پیچیده و آشفته شده است.
جنگ علیه ایران به تورم در انگلیس دامن زده و بر چالشهای دولت حاکم بر این کشور برای جلب رضایت مردم افزوده است.
