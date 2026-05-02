به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پولیتیکو به نقل از دان یورگنسن کمیسر انرژی اتحادیه اروپا نوشت: بحران انرژی که بر اثر درگیری در غرب آسیا ایجاد شده، ممکن است به دلیل کمبود سوخت، مانع از انجام سفرهای اروپایی‌ها در تعطیلات تابستان شود.

به گفته دان یورگنسن، شرکت‌های هواپیمایی هم اکنون در حال لغو پروازهای خود هستند و در عین حال قیمت‌ها را نیز افزایش می‌دهند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.