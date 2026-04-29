به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه هاآرتص به نقل از یک فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد: ما از تخریب زیر ساخت های حزب الله در جنوب لبنان صحبت نمی کنیم بلکه هر چیزی را در این منطقه نابود می کنیم.

در این گزارش به نقل از اعترافات صهیونیست ها آمده است، بخش اصلی فعالیت های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان نه بر درگیری مستقیم بلکه تخریب هدفمند بنا شده است.

پیشتر نیز گزارش شده بود ارتش رژیم صهیونیستی زیر ساخت های منطقه القنطره در جنوب لبنان را با استفاده از ۵۷۰ تُن مواد منفجره تخریب کرد.

یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم نیز اعلام کرده که تمام زیرساخت های منطقه امنیتی در جنوب لبنان تا خطر صفر مرزی باید تخریب شود.