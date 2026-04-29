به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از تداوم نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات این رژیم به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع بیان کردند که جنگنده های اسرائیلی شهرک های رشاف، برعشیت، دبعال و الحنیه و نیز شهرک های الطیری و کفرا در بنت جبیل را بمباران کردند.

همچنین پهپاد اسرائیلی ورودی شهرکا المنصوری در جنوب شهر صور در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز شهرک های مجدل زون در جنوب شهر صور و بیت یاحون و نیز کونین در بنت جبیل را گلوله باران کرد.

خبرنگار المیادین از حمله هوایی اسرائیل به موتور سیکلتی در شهرک خربه سلم در جنوب لبنان و شهادت دو نفر در حمله هوایی به جاده شهرک الشعیتیه در جنوب لبنان خبر داد.

در همین حال، ارتش لبنان اعلام کرد که در پی یک حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک موتورسیکلت در روستای «خربه سلم» در جنوب کشور، یک نظامی لبنانی به همراه برادرش به شهادت رسیده‌اند.