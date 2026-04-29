به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد، ارتش این رژیم تصمیم گرفته مدت زمان استقرار و فرود بالگردهای اسرائیلی را در خاک لبنان کاهش دهد.

بر اساس این گزارش، تصمیم مذکور از ترس هدف قرار گرفتن بالگردهای صهیونیستی توسط رزمندگان لبنانی اتخاذ شده است.

همچنین روزنامه هاآرتص به نقل از منابع آگاه گزارش داد، ارتش رژیم صهیونیستی هیچ راهکاری برای مقابله با پهپادهای حزب الله ندارد. تخریب منازل لبنانی ها و مشغول شدن صهیونیست ها به این موضوع آنها را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد.

در همین راستا تاکید شده که نماینده ارتش صهیونیستی طی یک جلسه سری در پارلمان این رژیم گزارشی در خصوص لبنان ارائه داده است.