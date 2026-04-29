به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد، جنایت رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن مستقیم نیروهای دفاع شهری لبنان محکوم است. تعداد شهدای کادر درمان و نیروهای امدادی در لبنان از تاریخ ۲ مارس تاکنون به ۱۰۳ تن افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: هدف قرار دادن نیروهای امداد زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی و توافقنامه های ژنو است. از نهادهای بین المللی می خواهیم در برابر این تجاوزات سکوت نکنند.

وزیر بهداشت لبنان تصریح کرد: ما با کمیته ملی فعال در حوزه قوانین بین الملل برای مستند کردن این جنایات و تشکیل پرونده جنایی همکاری می کنیم.

لازم به ذکر است که تعداد شهدا در لبنان از تاریخ مذکور تاکنون به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.