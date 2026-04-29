۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۹

شهادت بیش از ۱۰۰ نیروی امدادی لبنان در حملات صهیونیست‌ها

شهادت بیش از ۱۰۰ نیروی امدادی لبنان در حملات صهیونیست‌ها

وزیر بهداشت لبنان از شهادت بیش از ۱۰۰ نیروی امدادی و کادر درمان در این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد، جنایت رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن مستقیم نیروهای دفاع شهری لبنان محکوم است. تعداد شهدای کادر درمان و نیروهای امدادی در لبنان از تاریخ ۲ مارس تاکنون به ۱۰۳ تن افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: هدف قرار دادن نیروهای امداد زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی و توافقنامه های ژنو است. از نهادهای بین المللی می خواهیم در برابر این تجاوزات سکوت نکنند.

وزیر بهداشت لبنان تصریح کرد: ما با کمیته ملی فعال در حوزه قوانین بین الملل برای مستند کردن این جنایات و تشکیل پرونده جنایی همکاری می کنیم.

لازم به ذکر است که تعداد شهدا در لبنان از تاریخ مذکور تاکنون به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

